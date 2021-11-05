МОЗ працює над "амністією" для українців, які купили COVID-сертифікат, — Ляшко

За словами чиновника, щепитися зможуть навіть ті, чия інформація про "вакцинацію" вже внесена до електронної бази даних.

Українці, які незаконно купили фальшивий сертифікат вакцинації зі внесенням інформації про це до електронної системи охорони здоров'я (ЕСОЗ), можуть отримати можливість вакцинуватися від коронавірусу. Механізм такої "ковидної амністії" наразі розробляють у МОЗ. Про це під час спілкування з журналістами повідомив голова відомства Віктор Ляшко, повідомляє "РБК-Україна".

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За словами міністра, якщо людина до цього купила фейковий сертифікат вакцинації з "послугою" внесення його до системи як "вакцинованого", то зараз вона не має змоги отримати щеплення від коронавірусу.

"Нам потрібно це прибрати. Ми працюємо над цією моделлю, як це зробити", — заявив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні поліція Полтавської області повідомила про "амністію" для людей, які незаконно купили підроблений сертифікат вакцинації. Такі особи можуть повідомити про свій злочин правоохоронцям, завдяки чому їх буде звільнено від відповідальності перед законом. За використання підроблених документів в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років обмеження волі.

Раніше Фокус писав, що екснардепці Надії Савченко та її сестрі Вірі Савченко вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату, коли вони намагалися повернутись до України з Туреччини.