Надії Савченко та її сестрі вручили підозру за підроблені COVID-сертифікати, — Монастирський

Глава МВС закликав одуматися громадян, які бажають підробити документ, адже за тиждень було розпочато 59 розслідувань.

Екснардепці Надії Савченко та її сестрі Вірі Савченко вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифікату, коли вони намагалися повернутись в Україну з Туреччини. Про це у своєму Facebook повідомив голова МВС Денис Монастирський.

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"Хочу наголосити, що всі, хто порушує закон, мають бути готові понести відповідальність! Незалежно від того, ви Герой України чи екснардеп, чи просто громадянин", — написав міністр внутрішніх справ.

Монастирський додав, що по всій країні працюють спеціальні мобільні групи, які перевіряють справжність COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів.

"Прикордонники використовують спеціальне обладнання, яке виявляє такі фейкові документи. Тільки за цей тиждень за фактами підробки результатів ПЛР-тестів і сертифікатів про вакцинацію від COVID-19 розпочато 59 кримінальних проваджень", — повідомив глава МВС.

Чиновник також закликав одуматися тих, хто хоче сфальшувати документи про COVID-вакцинацію, оскільки виявлений факт підробки може вплинути на репутацію в майбутньому.

"Усі, хто замислюється купити підроблені сертифікати, ПЛР-тести або зробити їх копію у спеціалізованих програмах — пам'ятайте, одне таке рішення залишить відбиток на всьому вашому майбутньому. Подумайте, скільки виникатиме проблем із роботодавцями, які бачитимуть, що ви засуджені раніше?" Уже не кажучи про інші труднощі, які можуть супроводжувати вас через таке рішення", — підкреслив Монастирський.

За офіційними даними Національної поліції України, наразі по всій країні відкрито 870 кримінальних проваджень щодо підробки сертифікатів про вакцинацію. Зазначимо, що за використання підроблених документів в Україні передбачено покарання від 850 гривень штрафу до 2 років обмеження волі.

Як відомо, сестер Савченко затримали в аеропорту Борисполя із підробленими сертифікатами про проходження вакцинації від коронавірусу. Жінки поверталися в Україну з Туреччини.