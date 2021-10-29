Надежде Савченко и ее сестре вручили подозрение за поддельные COVID-сертификаты, - Монастырский

Глава МВД призвал одуматься граждан, желающих подделать документ, ведь всего за неделю было начато 59 расследований.

Экс-нардепу Надежде Савченко и ее сестре Вере Савченко вручили подозрение за использование поддельного COVID-сертификата, когда они пытались вернутся в Украину из Турции. Об этом в своем Facebook сообщил глава МВД Денис Монастырский.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

"Хочу подчеркнуть, что все, кто нарушает закон, должны быть готовы понести ответственность! Независимо, вы Герой Украины или экс-нардеп, или просто гражданин", — написал министр внутренних дел.

Монастырский добавил, что по всей стране работают специальные мобильные группы, которые проверяют подлинность COVID-сертификатов и ПЦР-тестов.

"Пограничники используют специальное оборудование, которое выявляет такие фейковые документы. Только за эту неделю по фактам подделки результатов ПЦР-тестов и сертификатов о вакцинации от COVID-19 начато 59 уголовных производств", — сообщил глава МВД.

Чиновник также призвал одуматься тех, кто хочет сфальсифицировать документы о COVID-вакцинации, поскольку выявленный факт подделки может повлиять на репутацию в будущем.

"Все, кто задумывается купить поддельные сертификаты, ПЦР-тесты или сделать их копию в специализированных программах – помните, одно такое решение оставит отпечаток на всем вашем будущем. Подумайте, сколько будет возникать проблем с работодателями, которые будут видеть, что вы судимы раньше? Уже не говоря о других трудностях, которые могут сопровождать вас по жизни из-за такого решения", — подчеркнул Монастырский.

По официальным данным Национальной полиции Украины, в настоящее время по всей стране открыто 870 уголовных производств по подделке сертификатов о вакцинации. Отметим, за использование поддельных документов в Украине предусмотрено наказание от 850 гривен штрафа до 2 лет ограничения свободы

Как известно, сестер Савченко задержали в аэропорту Борисполя с поддельными сертификатами о прохождении вакцинации от коронавируса. Женщины возвращались в Украину из Турции.