СБУ за добу викрила схеми підробок COVID-документів одразу у трьох областях (фото, відео)

Зловмисники щодня виготовляли сотні підроблених довідок, а їхній дохід становив мільйони гривень.

СБУ відзвітувала про викриття масштабних схем щодо підробки COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів одразу у трьох областях України. Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

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За даними силовиків, незаконну діяльність протягом доби було заблоковано у Києві, Харкові та Івано-Франківську. Зловмисники, як зазначають у СБУ, щодня виготовляли сотні підроблених COVID-документів, а їхній дохід становив мільйони гривень.

Підробка COVID-сертифікатів та негативних ПЛР-тестів у Києві

Нелегальну "друкарню" організували три мешканці Київської області, які щодня виготовляли до 20 підроблених документів. Для свого "офісу", як розповідають силовики, підозрювані орендували дві квартири у Києві. Схема виготовлення підроблених COVID-документів діяла протягом року, а місячний оборот становив близько 3 млн гривень. Фальшиві сертифікати про вакцинацію та негативні результати ПЛР-тестів розсилали через поштові сервіси України. За підроблений тест клієнти платили 750 гривень, а за сертифікат – 4500 гривень. Під час обшуку співробітники СБУ вилучили мільйон гривень готівкою, печатки та штампи медустанов та оргтехніку для виготовлення фальшивих документів.

Виготовлення підроблених ПЛР-тестів у Харкові

Під час розслідування було встановлено, що виробництво фальшивих результатів тестів на COVID-19 організували власники туристичних фірм, які як "бонус" пропонували своїм клієнтам підроблені ПЛР-тести. Довідку робили протягом доби, а вартість послуги складала 500 гривень. У СБУ зазначають, що фальшиві документи могли отримати навіть заражені COVID-19 клієнти.

Підробка негативних результатів ПЛР-тестів в Івано-Франківську

За даними силовиків, власник трьох туристичних агенцій на Прикарпатті забезпечував своїх клієнтів повним пакетом документів, які необхідні для виїзду за кордон, зокрема підробленими довідками про проходження ПЛР-тесту. Клієнтам не потрібно було відвідувати лабораторії, і за таку послугу вони платили по 500 гривень. Для достовірності своїх довідок власник турагентств створив фейковий сайт, що повністю копіював портал відомої української лабораторії. Під час перевірки QR-коду на сайті автоматично відображалися підроблені результати ПЛР-тесту.

[ + – ] Фальшиві COVID-сертифікати та ПЛР-тести [ + – ] Фальшиві COVID-сертифікати та ПЛР-тести [ + – ] Фальшиві COVID-сертифікати та ПЛР-тести [ + – ] Фальшиві COVID-сертифікати та ПЛР-тести [ + – ] Фальшиві COVID-сертифікати та ПЛР-тести [ + – ] Фальшиві COVID-сертифікати та ПЛР-тести [ + – ] Фальшиві COVID-сертифікати та ПЛР-тести

[ + – ] Підробка COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів в Україні

Раніше Фокус повідомляв, що на автовокзалі в Мукачеві ліквідували торгівлю підробленими COVID-сертифікатами. Під час розслідування силовики встановили, що пасажири не проходили жодного медогляду, а за фальшиві документи сплачували 350 гривень.

Також Фокус розповідав, що у МОЗ анонсували можливу амністію для власників підроблених COVID-сертифікатів. За словами міністра Віктора Ляшка, українці з фальшивими документами матимуть змогу отримати вакцину від COVID-19, а механізм амністії активно розробляється в МОЗ.