Два роки в'язниці: мешканця Кривого Рогу засудили за підробку СOVID-сертифікату

Чоловік намагався продати фальшивий документ через Інтернет за 1200 гривень.

Жителю Кривого Рогу присуджено 2 роки позбавлення волі за підробку міжнародного сертифікату про вакцинацію. Чоловік розмістив у мережі Інтернет оголошення та намагався продати фальшивий документ за 1200 гривень. Про це повідомляє Нацполіція Дніпропетровської області.

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У процесі розслідування з'ясувалося, що на початку листопада біля одного з ринків Кривого Рогу обвинувачений придбав у малознайомої людини печатку однієї з клінік України та флешку з файлами готових бланків сертифікатів про вакцинацію міжнародного зразка.

Роздрукувавши на принтері бланк та поставивши печатку, чоловік, таким чином, підробив міжнародний сертифікат з метою його продажу через онлайн-оголошення за 1200 грн.

У повідомленні йдеться, що згідно з рішенням суду Жовтневого району Кривого Рогу підозрюваний визнаний винним за ч. 1 ст. 358 КК України (Підробка документів) з покаранням 2 роки ув'язнення.

Нагадаємо, що співробітники полтавської поліції обіцяють не карати правопорушників, які користувалися підробленими сертифікатами, якщо ті співпрацюватимуть зі слідством у розкритті злочинів.

СБУ викрила кілька масштабних схем із підробки COVID-сертифікатів та ПЛР-тестів одразу у трьох областях України. Незаконній діяльності протягом доби запобігли у Києві, Харкові та Івано-Франківську.