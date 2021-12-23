Украина вслед за ЕС может сократить срок действия COVID-сертификатов, — Минздрав

Украинцы с "просроченным" сертификатом о вакцинации не смогут попасть в Евросоюз, если появится условие въезда со сроком действия документа в 270 дней.

Украина рассматривает возможность сокращения срока действия сертификатов о вакцинации на примере Евросоюза. Об этом в комментарии "Укринформу заявила замглавы Минздрава Мария Карчевич.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Чиновница отметила, что Европейская комиссия готовит решение, которым будет сокращен срок действия COVID-сертификатов. По словам Марии Карчевич, принятие документа Евросоюзом ожидается уже 10 января 2022 года.

Замглавы Минздрава предупредила, что Украина вслед за ЕС может сократить срок действия сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса.

Перед тем, как Кабинет министров урегулирует этот вопрос своим постановлением, инициативу должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, после чего документ выносится на заседание для одобрения штабом по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава.

Мария Карчевич в общении с журналистами также объяснила, как сокращение срока действия COVID-сертификатов повлияет на граждан, у которых уже сгенерированы документы в цифровом формате.

"Если мы говорим о сокращении срока действия с 365 дней до 270, то для людей, которые поедут с таким сертификатом в страны ЕС, они будут действительны, но в пределах того срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС", — продолжила заместитель профильного министра.

По словам Марии Карчевиц, если у украинцев срок действия сертификата о вакцинации составит 270 дней после получения второй дозы препарата, они смогут въехать на территорию Евросоюза, но при соблюдении ограничений, которые будут установлены правительством каждой отдельной страны.

"Если будет условие въезда со сроком действия сертификата 270 дней, если у человека будет просрочен этот срок, он не сможет попасть на территорию этой страны по COVID-сертификату", — подытожила замглавы Минздрава в комментарии журналистам.

Напомним, ЕС сократит срок действия COVID-сертификатов с 12 до 9 месяцев. По решению Европейской комиссии, изменения должны вступить в силу с февраля 2022 года.

В Минздраве также отмечали, что Украина готова присоединиться к глобальной сети COVID-сертификатов, благодаря чему украинцам откроются границы более 80 стран мира.