В Україні запускають ревакцинацію проти COVID-19: хто зможе отримати бустерну дозу

Передбачається, що медики та працівники інтернатів зможуть отримати третю дозу щеплення за шість місяців після закінчення процесу імунізації.

В Україні відсьогодні запроваджують ревакцинацію від COVID-19. Наразі отримати третю дозу вакцини можуть медичні працівники та співробітники будинків інтернатного типу, повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

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Вказані категорії зможуть пройти додаткове щеплення через шість місяців після отримання другої дози. Відповідне рішення МОЗ ухвалило своїм наказом 2849.

Зазначається, що під час розробки наказу враховувались відповідні рекомендації ВООЗ та офіційна позиція Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики.

При цьому для ревакцинальної дози використовуватимуть виключно м-РНК-вакцини – Moderna або Comirnaty/Pfizer, незалежно від того, якою вакциною попередньо щеплена особа.

В МОЗ обіцяють, що генерація COVID-сертифіката після отримання ревакцинальної дози буде доступна найближчим часом.

Наголошується, що отримання додаткової дози для людей з імунодефіцитом залишається без змін. Вони можуть пройти третє щеплення через 28 днів після основного курсу щеплень, однак без продовження терміну дії сертифіката.

В МОЗ пояснюють своє рішення дотриманням тимчасових рекомендацій ВООЗ від 10 серпня 2021 року, в яких зазначається, що через брак COVID-вакцин у світі, ревакцинальну дозу варто застосовувати тільки для вразливих категорій населення або у випадку появи інформації про те, що з плином часу двох доз вакцини недостатньо для необхідного захисту.

Нагадаємо, МОЗ планує в наступному році провести ревакцинацію 70% українців.

Україна має домовленості на постачання у 2022 році майже 42 мільйонів доз вакцини проти COVID-19, яких вистачить для ревакцинації двома дозами 70% дорослого населення країни.