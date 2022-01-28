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Статистика коронавируса на 28 января: 34 408 заболевших, 3 342 госпитализаций

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больница, медики, коронавирус
Фото: Слово і діло | в Украине антирекорд по заболевшим

Количество заболевших за прошлые сутки побило рекорд за все время пандемии в Украине. Свежий показатель превысил предыдущий антирекорд на две тысячи инфицированных.

В Украине за 27 января обнаружили 34 408 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 5 341 детей и 808 медработников, о чем свидетельствуют данные Минздрава Украины в Telegram.

За 26 января министерство отчиталось о 32 393 новых случаев COVID-19.

С коронавирусом или подозрением на него за 27 января госпитализировали 3 342 человека, 144 человека умерли.

В Украине за минувшие сутки:

  • заболело —34 408 человек;
  • выздоровело — 6 142 человек;
  • летальные случаи — 144;
  • госпитализировано — 3 342 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

  • 21 января — 2 608;
  • 22 января — 2 774;
  • 23 января — 1 836;
  • 24 января — 1 507;
  • 25 января — 3 073;
  • 26 января — 3 016;
  • 27 января — 3 342.

За прошедшие сутки провели 168 073 тестов на коронавирус:

  • методом ПЦР — 91 934;
  • методом ИФА — 6 589;
  • экспресс-тесты на антиген — 69 550.

Лидеры по распространению COVID-19 за сутки:

  • Ивано-Франковская область — 2 807 случая;
  • Львовская область — 2 793 случаев;
  • Одесская область – 2 406;
  • Киев — 2 384 случаев.

Вакцинировались за минувшие сутки:

  • 1 дозой — 28 185 человек;
  • 2 дозой — 27 228 человека;
  • бустерной дозой — 24 980 человек;
  • всего — 81 098 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

  • заболело — 3 980 610 человек;
  • выздоровело — 3 608 094 человек;
  • летальные случаи — 99 882;
  • сделано ПЦР-тестов — 17 848 132.

С начала кампании по вакцинации одну дозу получили 15 278 385 человек, а две — 14 576 722. Бустерную дозу получили

296 099 человек. Всего сделали 30 166 832 прививок.

Напомним, 20 января Минздрав объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине. В ведомстве сообщили, что пик заболеваемости придется на февраль, а продлится она до апреля.