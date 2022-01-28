Статистика коронавируса на 28 января: 34 408 заболевших, 3 342 госпитализаций
Количество заболевших за прошлые сутки побило рекорд за все время пандемии в Украине. Свежий показатель превысил предыдущий антирекорд на две тысячи инфицированных.
В Украине за 27 января обнаружили 34 408 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 5 341 детей и 808 медработников, о чем свидетельствуют данные Минздрава Украины в Telegram.
За 26 января министерство отчиталось о 32 393 новых случаев COVID-19.
С коронавирусом или подозрением на него за 27 января госпитализировали 3 342 человека, 144 человека умерли.
В Украине за минувшие сутки:
- заболело —34 408 человек;
- выздоровело — 6 142 человек;
- летальные случаи — 144;
- госпитализировано — 3 342 человек.
Статистика госпитализаций за последнюю неделю:
- 21 января — 2 608;
- 22 января — 2 774;
- 23 января — 1 836;
- 24 января — 1 507;
- 25 января — 3 073;
- 26 января — 3 016;
- 27 января — 3 342.
За прошедшие сутки провели 168 073 тестов на коронавирус:
- методом ПЦР — 91 934;
- методом ИФА — 6 589;
- экспресс-тесты на антиген — 69 550.
Лидеры по распространению COVID-19 за сутки:
- Ивано-Франковская область — 2 807 случая;
- Львовская область — 2 793 случаев;
- Одесская область – 2 406;
- Киев — 2 384 случаев.
Вакцинировались за минувшие сутки:
- 1 дозой — 28 185 человек;
- 2 дозой — 27 228 человека;
- бустерной дозой — 24 980 человек;
- всего — 81 098 человек.
С начала пандемии COVID-19 в Украине:
- заболело — 3 980 610 человек;
- выздоровело — 3 608 094 человек;
- летальные случаи — 99 882;
- сделано ПЦР-тестов — 17 848 132.
С начала кампании по вакцинации одну дозу получили 15 278 385 человек, а две — 14 576 722. Бустерную дозу получили
296 099 человек. Всего сделали 30 166 832 прививок.
Напомним, 20 января Минздрав объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине. В ведомстве сообщили, что пик заболеваемости придется на февраль, а продлится она до апреля.