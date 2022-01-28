Статистика коронавируса на 28 января: 34 408 заболевших, 3 342 госпитализаций

Количество заболевших за прошлые сутки побило рекорд за все время пандемии в Украине. Свежий показатель превысил предыдущий антирекорд на две тысячи инфицированных.

В Украине за 27 января обнаружили 34 408 новых случаев коронавируса. В частности, заболели 5 341 детей и 808 медработников, о чем свидетельствуют данные Минздрава Украины в Telegram.

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За 26 января министерство отчиталось о 32 393 новых случаев COVID-19.

С коронавирусом или подозрением на него за 27 января госпитализировали 3 342 человека, 144 человека умерли.

В Украине за минувшие сутки:

заболело —34 408 человек;

выздоровело — 6 142 человек;

летальные случаи — 144;

госпитализировано — 3 342 человек.

Статистика госпитализаций за последнюю неделю:

21 января — 2 608;

22 января — 2 774;

23 января — 1 836;

24 января — 1 507;

25 января — 3 073;

26 января — 3 016;

27 января — 3 342.

За прошедшие сутки провели 168 073 тестов на коронавирус:

методом ПЦР — 91 934;

методом ИФА — 6 589;

экспресс-тесты на антиген — 69 550.

Лидеры по распространению COVID-19 за сутки:

Ивано-Франковская область — 2 807 случая;

Львовская область — 2 793 случаев;

Одесская область – 2 406;

Киев — 2 384 случаев.

Вакцинировались за минувшие сутки:

1 дозой — 28 185 человек;

2 дозой — 27 228 человека;

бустерной дозой — 24 980 человек;

всего — 81 098 человек.

С начала пандемии COVID-19 в Украине:

заболело — 3 980 610 человек;

выздоровело — 3 608 094 человек;

летальные случаи — 99 882;

сделано ПЦР-тестов — 17 848 132.

С начала кампании по вакцинации одну дозу получили 15 278 385 человек, а две — 14 576 722. Бустерную дозу получили

296 099 человек. Всего сделали 30 166 832 прививок.

Напомним, 20 января Минздрав объявил о начале новой вспышки коронавируса в Украине. В ведомстве сообщили, что пик заболеваемости придется на февраль, а продлится она до апреля.