Ляшко назвал шесть областей, которые могут попасть в "красную" зону

Министр связывает риски областей попасть в "красную" зону с тем, что там низкие показатели вакцинации.

Шесть областей Украины могут перейти в красный уровень эпидопасности из-за высокой заболеваемости населения коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Укринформ.

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По его словам, это касается Закарпатской, Волынской, Черновицкой, Львовской, Винницкой и Сумской областей.

Министр отметил, что именно в этих регионах низкие показатели вакцинации от COVID-19, что он и связывает с ростом заболеваемости.

Вспышка инфицирования началась с Ивано-Франковской и Ривненской областей, которые уже были "красными". Здесь наименьшее число привитых граждан — 36% и 42% соответственно.

Ляшко также перечислил лидеров по охвату вакцинации населения: это Киев, Киевская и Полтавская области. В этих областях вакцину от COVID-19 дважды приняли более 70% взрослого населения.

Напомним, по состоянию на 28 января в Украине зафиксировали антирекорд с начала пандемии в стране по числу заболевших коронавирусом — более 34 тысяч человек.

В Минздраве предупредили украинцев, что пик заболеваемости COVID-19 стоит ждать в феврале. Продлится он до середины весны.