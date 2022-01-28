Ляшко назвал шесть областей, которые могут попасть в "красную" зону
Министр связывает риски областей попасть в "красную" зону с тем, что там низкие показатели вакцинации.
Шесть областей Украины могут перейти в красный уровень эпидопасности из-за высокой заболеваемости населения коронавирусом. Об этом сообщил глава Минздрава Виктор Ляшко, передает Укринформ.
По его словам, это касается Закарпатской, Волынской, Черновицкой, Львовской, Винницкой и Сумской областей.
Министр отметил, что именно в этих регионах низкие показатели вакцинации от COVID-19, что он и связывает с ростом заболеваемости.
Вспышка инфицирования началась с Ивано-Франковской и Ривненской областей, которые уже были "красными". Здесь наименьшее число привитых граждан — 36% и 42% соответственно.
Ляшко также перечислил лидеров по охвату вакцинации населения: это Киев, Киевская и Полтавская области. В этих областях вакцину от COVID-19 дважды приняли более 70% взрослого населения.
Напомним, по состоянию на 28 января в Украине зафиксировали антирекорд с начала пандемии в стране по числу заболевших коронавирусом — более 34 тысяч человек.
В Минздраве предупредили украинцев, что пик заболеваемости COVID-19 стоит ждать в феврале. Продлится он до середины весны.