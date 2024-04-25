"Хотят в Вену и работу стрип-клубов всю ночь": некоторые украинцы не лучше Маска, — Гладких (видео)

Некоторые граждане Украины готовы на серьезные уступки оккупантам ради удовлетворения своих интересов. Им безразлично на украинцев в Мариуполе, жертвы среди мирных жителей и героев из ВСУ, отмечает аналитик.

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Не надо себя обманывать, а четко понимать, что есть много украинцев, которым очень нужно хоть какое-то перемирие, потому что они "устали от войны и вообще давно не были в Вене на кофе". Поэтому не стоит удивляться, что такие люди, как Илон Маск, тоже не очень заинтересованы в том, чтобы их государство выделяло деньги на поддержку ВСУ, хотя за свои системы Starlink он, наверное, получил преференции от Госдепа. Об этом в интервью Фокусу рассказал кандидат философских наук и эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Валентин Гладких.

Он отмечает, что перед тем, как обвинять публичных персон типа Маска в "зраде", надо посмотреть на своих сограждан, которым безразлично на оккупированных украинцев в Мариуполе или Бердянске, жертвы среди мирных жителей и героев из ВСУ, пока то же самое не касается именно их. Что тогда говорить об иностранцах.

"Для таких людей главное — это хоть как-то закончить эту войну, потому что они давно не были в Дубае или хотят в Вену, — акцентирует Гладких, — Им безразлично на потерянные земли, на убитых и изнасилованных жителей Мариуполя, лишь бы лучше прекратили мобилизацию, открыли аэропорты, и отменили комендантский час, потому что работа стрип-клубов до 23 часов является безобразием".

Такие украинцы, если можно их такими назвать, отмечает аналитик, готовы на серьезные уступки оккупантам для удовлетворения своих интересов. Но они бы очень быстро "расчехлились", если бы их жизни или бизнесу угрожала агрессия РФ в месте их проживания.

Почему тогда удивляться таким американцам или европейцам, как Маск, которые удивлены, что теперь приходится искать другие пути для поставки энергоресурсов, которые ранее стабильно шли из РФ. Таких людей немало, но Илон Маск является публичной фигурой и очень популярной, поэтому почему-то ошибочно люди считают, что он эксперт во всех вопросах.

"Он мультимиллиардер и талантливый инженер и менеджер, однако это никоим образом не делает его экспертом по всем вопросам вселенной, — акцентирует Гладких, — и вообще есть большой вопрос, действительно ли он верит в то, что говорит или просто троллит".

По мнению аналитика, в США богачи и миллиардеры имеют вес, но, к счастью, не могут кардинально влиять на политику государства. Кроме того, еще под большим вопросом его благотворительность в плане поставки систем спутникового интернета Starlink, потому что как бизнесмен он наверняка должен был получить какие-то преференции и деньги от Госдепа США.

А вот кто действительно может повлиять на те или иные события — это Дональд Трамп, говорит Гладких, но даже он сейчас стал менять свое мнение относительно поддержки Украины после принятия пакета помощи Конгрессом и Сенатом США. Трамп сейчас меняет риторику и говорит о необходимости поддерживать Украину.

Напомним, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан признал, что задержка военной помощи для Украины привела к потере территорий в Донецкой области.