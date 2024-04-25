"Хочуть до Відня та роботу стрип-клубів усю ніч": деякі українці не ліпші за Маска, — Гладких (відео)

Деякі громадяни України готові на серйозні поступки окупантам задля задоволення своїх інтересів. Їм байдуже на українців у Маріуполі, жертви серед мирних мешканців і героїв із ЗСУ, зазначає аналітик.

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Не треба себе обманювати, а чітко розуміти, що є багато українців, яким конче потрібно хоч якесь перемир'я, бо вони "втомилися від війни й узагалі давно не були у Відні на каві". Тому не варто дивуватися, що такі люди як Ілон Маск теж не дуже зацікавлені в тому, щоб їхня держава виділяла гроші на підтримку ЗСУ, хоча за свої системи Starlink він, напевно, отримав преференції від Держдепу. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів кандидат філософських наук і експерт Аналітичного центру "Об’єднана Україна" Валентин Гладких.

Він зазначає, що перед тим, як звинувачувати публічних персон типу Маска в "зраді", треба подивитися на своїх співгромадян, яким байдуже на окупованих українців у Маріуполі чи Бердянську, жертви серед мирних мешканців і героїв із ЗСУ, поки те ж саме не стосується саме них. Що ж тоді казати про іноземців.

"Для таких людей головне — це хоч якось закінчити цю війну, бо вони давно не були в Дубаї чи хочуть до Відня, — акцентує Гладких. — Їм байдуже на втрачені землі, на вбитих і зґвалтованих мешканців Маріуполя, аби краще припинили мобілізацію, відкрили аеропорти й скасували комендантську годину, бо робота стрип-клубів до 23 години — це неподобство".

Такі українці, якщо можна їх такими назвати, зазначає аналітик, готові на серйозні поступки окупантам задля задоволення своїх інтересів. Але вони б дуже швидко "розчехлилися", якби їхньому життю чи бізнесу загрожувала агресія РФ у місці їхнього проживання.

Чому тоді дивуватися через таких американців чи європейців, як Маск, які здивовані, що тепер доводиться шукати інші шляхи для постачання енергоресурсів, які раніше стабільно йшли з РФ. Таких людей чимало, але Ілон Маск є публічною фігурою і дуже популярною, тому чомусь помилково люди вважають, що він експерт у всіх питаннях.

"Він мультимільярдер і талановитий інженер та менеджер, проте це жодним чином не робить його експертом із усіх питань всесвіту, — акцентує Гладких. — І взагалі є велике питання, чи дійсно він вірить у те, що каже, чи просто тролить".

На переконання аналітика, у США багатії та мільярдери мають вагу, але, на щастя, не можуть кардинально впливати на політику держави. До того ж ще під великим питанням його благодійність у плані постачання систем супутникового інтернету Starlink, бо як бізнесмен він напевне мав отримати якісь преференції та гроші від Держдепу США.

А ось хто дійсно може вплинути на ті чи інші події — це Дональд Трамп, каже Гладких, але навіть він зараз став змінювати свою думку щодо підтримки України після ухвалення пакета допомоги Конгресом і Сенатом США. Трамп зараз змінює риторику та говорить про необхідність підтримувати Україну.

Нагадаємо, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван визнав, що затримка військової допомоги для України призвела до втрати територій у Донецькій області.