Президент Бразилии проверился на коронавирус и впервые вышел к людям в маске

Жаир Болсонару прошел тест на COVID-19 после того, как ощутил у себя симптомы болезни. Также президент проверил свои легкие, и они оказались чистыми

Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что сдал тест на коронавирус и проверил свои легкие. Ранее президент говорил, что ощутил у себя симптомы COVID-19. Об этом сообщает CNN.

"Я только что вернулся из больницы, где проверил свои легкие, они оказались чистыми. Также некоторое время назад я сдал тест на COVID-19", – заявил Болсонару своим сторонникам, собравшимся у президентского дворца в столице.

Во время своего общения со сторонниками Болсонару был в маске, а также просил людей не приближаться к нему.

"Вы не должны очень близко ко мне подходить. Рекомендация для всех", – говорил президент.

Ранее суд Бразилии обязал президента страны носить маску. Федеральный судья постановил, что Болсонару заплатит штраф в размере 2 000 реал (около 300 евро) в день, если продолжит нарушать закон.

В администрации президента заявили, что результаты теста на коронавирус будут получены во вторник, 7 июля.

Многие противники Болсонару открыто надеялись, что результаты теста президента будут положительными. Сын Болсонару Карлос в Twitter осудил "огромное количество людей", желающих смерти его отцу.

Еще в мае Болсонару прошел три отдельных теста на коронавирус и все они были отрицательными. Тестирование проводилось между 12 и 17 марта после того, как президент вернулся со встречи с Дональдом Трампом, тогда многие в окружении президента США заразились COVID-19.

На данный момент Бразилия по распространению коронавируса уступает лишь США. В стране подтверждено 1,63 млн случаев COVID-19, а также 65 556 летальных исходов.

Несмотря на это, на прошлой неделе Болсонару наложил вето на закон, обязывающий носить маски в публичных местах во время пандемии. Использования масок в торговых центрах, магазинах, храмах, учебных заведениях и других закрытых местах, где собираются люди, больше не обязательное. Но отдельные штаты и муниципалитеты все еще могут вводить подобные меры предосторожности.