В Бразилии остановили испытание хлорохина из-за смертельных осложнений на сердце

Медики считают, что хлорохин и гидроксихлорохин могут нанести значительный вред некоторым пациентами

В Бразилии были остановлены исследования хлорохина против COVID-19 после того, как у некоторых пациентов развилась тяжелая аритмия сердца. Об этом сообщает The New York Times.

Так, небольшое исследование было остановлено на ранних этапах по соображениям безопасности. У пациентов, получавших более высокую дозу препарата, развились нерегулярные сердечные сокращения, что увеличило риск фатальной аритмии сердца.

Хлорохин тесно связан с более широко используемым препаратом гидроксихлорохином. Препарат активно рекламирует президент США Дональд Трамп, как эффективное лекарство от COVID-19. Гидроксихлорохин и хлорохин также были утверждены Министерством здравоохранения Украины в протоколе лечения коронавируса.

В бразильском исследовании принял участи 81 пациент с коронавирусов в городе Манаус, спонсором выступил бразильский штат Амазонас. Результаты были опубликованы на онлайн-сервере медицинских статей medRxiv. Медики также подчеркнули, что включение плацебо в исследование, которое считается лучшим способом оценки препаратов, было невозможным.

Врачи-инфекционисты и эксперты по безопасности лекарств заявили, что исследование предоставило дополнительные доказательства того, что хлорохин и гидроксихлорохин могут нанести значительный вред некоторым пациентами. Уточняется, что пациентам в исследовании вместе с хлорохином давали антибиотик азитромицин, который также представляет риск для работы сердца. Больницы в США часто используют азитромицин вместе с гидроксихлорохином для лечения пациентов с COVID-19.

"Для меня это исследование несет одну полезную информацию, которая заключается в том, что в зависимости от дозы хлорин вызывает отклонения в данных ЭКГ (электрокардиография, – ред.), которые могут привести к внезапной остановке сердца", – говорит терапевт и руководитель отдела клинической фармакологии в Университете Торонто Дэвид Юурлинк.

Примерно половине частников исследования давали дозу в 450 мг хлорина два раза в день в течение 5 дней. Остальные получали большую дозу в 600 мг в течение 10 дней. По прошествии трех дней исследователи начали замечать аритмию у пациентов, принимающих более высокую дозу. На шестой день лечение умерли 11 пациентов, после чего этап исследования с высокими дозами был немедленно завершен.

Медики отметили, что в исследовании не было достаточного количество пациентов, в частности тех, кто принимал более высокие дозы, чтобы сделать окончательный вывод. Авторы эксперимента считают, что необходимы дополнительные тесты для оценки эффективности препарата на ранних стадиях заболевания.

Комиссия по здравоохранения Гуандун в Китае изначально рекомендовала лечить больных с COVID-19 дозами по 500 мг два раза в день в течение 10 дней.

Один из автором бразильского исследования, доктор Маркус Ласерда заявил, что результаты показали, как "высокая дозировка, которую используют китайцы, токсична и убивает больше пациентов".

"Именно поэтому этот этап исследования был остановлен на ранней стадии", – добавил врач.

При этом, заведующий отделением легочной медицины в Ленокс Хилл в Манхэттене, доктор Бушра Мина сказал, что исследование вряд ли повлияет на практику его больницы в использовании пятидневного курса гидроксихлорохина и азитромицина для больных без серьезных осложнений. Врач говорит, что пациенты ежедневно проверяются на предмет сердечных нарушений, и если такие появляются, что курс прекращается.

По словам медика, исследование показало, что "если вам нужно использовать его, так нет другой альтернативы, делайте это осторожно".

Как ранее сообщал Фокус:

Фармацевтическая компания "Дарница" сообщила, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорихина при условии госзаказа на препарат и "активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов" (Госэкспертцентр при МОЗ и сам Минздрав).