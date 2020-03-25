Хлорохин в Украине. "Дарница" готова начать производство опытного лекарства от коронавируса

В компании отметили, что производство возможно при условии госзаказа на эти препараты и активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов

Фармацевтическая компания "Дарница" готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорохина, который в некоторых странах мира используется как эспериментальное лекарство от коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В то же время, такое производство возможно при условии госзаказа на эти препараты и "активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов" (Госэкспертцентр при МОЗ и сам Минздрав).

Также "Дарница" предупреждает: клиничных исследований по эффективности лечения COVID-19 таким препаратом нет.

Сейчас препараты, содержащие хлорохин, применяют при лечении малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. В США, Китае и Европе как раз проводят клинические испытания по лечению таким препаратом коронавирусного заболевания, поэтому "Дарница" говорит о необходимости проводить такие испытания и в Украине.

Для этого, в свою очередь, нужно содействие регуляторных органов, уточняют в комании.

"Сейчас "Дарница" изучает возможность приобретения АФИ и готова наладить производство в кратчайшие сроки", - добавили фармацевты.

Именно этот препарат рекламировал президент США Дональд Трамп, и именно о нем эксперты из Китая писали, что лекарство имеет смертельные побочные эффекты.

В то же время в штате Нью-Джерси (США) одна из пациенток, заразившаяся коронавирусом COVID-19, пошла на поправку после того, как прошла курс препарата гидроксихлорохина.

Сейчас Университет штата Миннесота собирается провести испытание для лечения 1500 человек с помощью гидроксихлорохина. Исследование основывается на лабораторных экспериментах в Китае, которые показали, что гидроксихлорохин ингибирует инфекцию.

Недавно в эфире ICTV главный санврач Виктор Ляшко рассказывал, что в Украине думают производить и тест-системы на коронавирус.

По его словам, в Украине уже зарегистрированы два производителя таких систем и сейчас они предоставляют свои ПЦР-системы для диагностики.

"Думаю, в ближайшем времени мы выйдем на серийное производство, деньги на это у нас есть. Нет только ферментов и реактивов, поэтому мы будем зависеть от импорта этих сопутствующих товаров", – уточнил он.

Как ранее сообщал Фокус:

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