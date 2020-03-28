Украина ведет переговоры с Индией о поставке гидроксихлорохина/хлорохина

По словам нардепа Михаила Радуцкого, многие страны запретили экспорт препарата

Украина ведет переговоры с Индией о поставке препаратов с действующим веществом гидроксихлорохин/хлорихин, который в некоторых странах мира используется как экспериментальное лекарство от коронавирусной инфекции Cobid-19. Об этом глава комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

"Есть такой препарат гидроксихлорохин, который показан к лечению малярии, ревматоидного артрита и некоторых дерматологических заболеваний. Клинические испытания эффективности лечения им Covid-19 отсутствуют, однако в США, Европе и Китае проводятся соответствующие клинические исследования. Закон, который мы планируем принять, позволит применять этот препарат для лечения коронавирусной инфекции", - рассказал Радуцкий.

Депутат отметил, что договорится о поставках препарата очень сложно, поскольку многие страны запретили его экспорт.

"Сегодня мы ищем этот препарат по миру, страны запретили его экспорт, считают его стратегическим. Уже второй день в переговорах с правительством Индии, где тоже выпускают этот препарат. Ждем их решения", - сказал он.

Ранее фармацевтическая компания "Дарница" сообщила, что готова наладить производство гидроксихлорохина/хлорихина при условии госзаказа на препарат и "активного вовлечения в процесс государственных регулирующих органов" (Госэкспертцентр при МОЗ и сам Минздрав).

Именно этот препарат рекламировал президент США Дональд Трамп, и именно о нем эксперты из Китая писали, что лекарство имеет смертельные побочные эффекты.

В то же время в штате Нью-Джерси (США) одна из пациенток, заразившаяся коронавирусом COVID-19, пошла на поправку после того, как прошла курс препарата гидроксихлорохина. Об успехи в применении препарата говорили и ученые из Франции.

Сейчас Университет штата Миннесота (США) собирается провести испытание для лечения 1500 человек с помощью гидроксихлорохина. Исследование основывается на лабораторных экспериментах в Китае, которые показали, что гидроксихлорохин ингибирует инфекцию.

Фокус рассказывал, что известно о новом методе лечения коронавируса COVID-19 с помощью гидроксихлорохина и азитромицина.

Как ранее сообщал Фокус:

По состоянию на утро 28 марта в Украине подтверждено 311 случаев заражения коронавирусом, восемь человек скончались, пять - выздоровели.