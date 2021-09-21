Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка из-за отсутствия прививки от COVID-19 (фото)

Президенту Бразилии, который прибыл в США на 76-й сессию Генассамблеи ООН, пришлось довольствоваться пиццей.

Президента Бразилии Жаира Болсонару, который прилетел в США на Генеральную ассамблею ООН, не пустили в ресторан Нью-Йорка на ужин и ему пришлось есть пиццу на улице, пишет во вторник, 21 сентября Reuters.

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Бразильский лидер, хваставшийся тем, что не сделал вакцинацию от COVID-19, ужинал пиццей неподалеку от отеля в Манхэттене.

Фотографию с ужином президента опубликовали в Instagram два члена кабмина из делегации Бразилии.

Журналисты пишут, что сторонники Жаира Болсонару высоко оценили "непринужденную простоту" лидера Бразилии.

[ + – ] Жаир Болсонару ест пиццу на улице

Отвечая на вопрос премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона вакцинирован ли он, Болсонару ответил: "Пока нет".

Перед началом Генассамблеи ООН мэр Нью-Йорка Билл де Блазио призывал мировых лидеров, в том числе Болсонару, сделать вакцинацию.

Напомним, в июле 2021 года сервис YouTube удалил видео с канала президента Бразилии Жаира Болсонару за распространение дезинформации о вспышке коронавирусной инфекции.

В ноябре прошлого года президент Бразилии заявил, что не будет принимать вакцину от COVID-19.

Ранее, летом 2020 года 65-летний президент Бразилии заразился коронавирусом.

Перед этим суд Бразилии обязал Болсонару носить маску и пригрозил ежедневным штрафом в размере 2 000 реал, если политик продолжит нарушать закон.