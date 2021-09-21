Болсонару не пустили в ресторан Нью-Йорка через відсутність щеплення від COVID-19 (фото)

Президенту Бразилії, який прибув у США на 76-у сесію Генасамблеї ООН, довелося задовольнятися піцою.

Президента Бразилії Жаїра Болсонару, який прилетів у США на Генеральну асамблею ООН, не пустили в ресторан Нью-Йорка на вечерю, і йому довелося їсти піцу на вулиці, пише у вівторок, 21 вересня Reuters.

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Бразильський лідер, який хвалиться тим, що не зробив вакцинацію від COVID-19, вечеряв піцою неподалік від готелю в Манхеттені.

Фотографію з вечерею президента опублікували в Instagram два члени кабміну з делегації Бразилії.

Журналісти пишуть, що прихильники Жаїра Болсонару високо оцінили "невимушену простоту" лідера Бразилії.

[ + – ] Жаїр Болсонару їсть піцу на вулиці

Відповідаючи на питання прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона, чи вакцинований він, Болсонару відповів: "Поки ні".

Перед початком Генасамблеї ООН мер Нью-Йорка Білл де Блазіо закликав світових лідерів, у тому числі Болсонару, зробити вакцинацію.

Нагадаємо, в липні 2021 року сервіс YouTube видалив відео з каналу президента Бразилії Жаїра Болсонару за поширення дезінформації про спалах коронавірусної інфекції.

У листопаді минулого року президент Бразилії заявив, що не прийматиме вакцину від COVID-19.

Раніше, влітку 2020 року, 65-річний президент Бразилії заразився коронавірусом.

Перед цим суд Бразилії зобов'язав Болсонару носити маску і пригрозив щоденним штрафом у 2 000 реал, якщо політик продовжить порушувати закон.