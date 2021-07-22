За антиковідну риторику: YouTube видалив кілька відео з каналу президента Бразилії

Жаїр Болсонару у своїх роликах стверджував, що від коронавірусу допоможуть два препарати. Один із них призначають при малярії, а інший — тваринам.

YouTube видалив відео з каналу бразильського президента Жаїра Болсонару за поширення дезінформації про спалах коронавірусу. Про це пише The Guardian.

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У пресрелізі компанії вказується, що рішення було ухвалене не на основі політичної ідеології, а після ретельної перевірки.

"Наші правила не дозволяють контент, в якому говориться, що гідроксихлорохін (протималяріний препарат, — Фокус) і/або івермектин (протипаразитний препарат, який здебільшого використовують у ветеринарії, — Фокус) ефективні для лікування або профілактики COVID-19. Контент, в якому говориться, що є ліки від вірусу, або затверджується, що маски не працюють для запобігання поширенню коронавірусу", — зазначено в повідомленні.

Жаїр Болсонару постійно пише про несерйозність COVID-19 на своїй сторінці у Facebook або Twitter. За це його відео або публікації видаляються адміністрацією соціальних мереж. До таких дій вони приходять через заяви, "що суперечать рекомендаціям світових експертів у галузі суспільної охорони здоровʼя".

Як пишуть у виданні, президент Бразилії на YoTube каналі публікує відео з народних музичних заходів за участю міністрів, відповідями на запитання глядачів, а також "знищення" своїх супротивників.

Нагадаємо, президент Бразилії закликав "перестати скиглити" через високу смертність від коронавірусу.

А 14 липня президента Болсонару госпіталізували через постійну гикавку.

У листопаді минулого року Жаїр Болсонару заявив, що не колотиме вакцину від коронавірусу.