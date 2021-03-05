Президент Бразилії закликав "перестати скиглити" через високу смертність від COVID-19

Зростання смертності в Бразилії пов'язують зі штамом вірусу, який може обійти імунітет того, хто перехворів на COVID-19.

Президент Бразилії Жаїр Болсонару закликав бразильців "не скиглити" через рекордну смертність від коронавірусу. Про це повідомляє BBC.

У Бразилії через COVID-19 загинуло понад 260 тисяч осіб — це другий показник зі смертності в світі після США. Медична охорона здоров'я не справляється і переживає кризу. Зростання кількості захворювань пов'язують із поширенням у країні варіанту вірусу з Манауса на території Амазонки.

[ + – ] Кількість загиблих від коронавірусу в Бразилії Фото: trump-elections

Новий штам вірусу, імовірно, може подолати імунітет, який людина набуває перехворівши "стандартним" COVID-19. Імовірність такого зараження від 25 до 60%.

Але під час одного зі своїх виступів президент країни заявив: "Перестань скиглити. Як довго ти плакатимеш із цього приводу? Як довго ти залишатимешся вдома і все закриватимеш? Більше ніхто не витримає цього, знову ж, ми співчуваємо з приводу смерті, але нам потрібне рішення".

У штатах Бразилії губернатори планують вводити нові обмеження. Губернатор Сан-Паулу Жоао Доріа назвав президента Болсонару "неймовірним" через ще одну спірну заяви президента про те, що Штати не повинні окремо від держави закуповувати вакцину.

"На жаль, наразі Бразилії доводиться боротися з двома вірусами: коронавірусом і вірусом Болсонару. Це сумно для бразильців", — заявив Доріа.

Нагадаємо, у Бразилії планують провести експеримент із китайською вакциною від COVID-19 на жителях одного містечка. Їх усіх хочуть вакцинувати CoronaVac, щоб зʼясувати, чи зупинить це поширення вірусу. Раніше в Бразилії відмовилися від планів закупити 150 млн доз російської вакцини "Супутник V".