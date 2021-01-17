В Бразилии отказались от закупки 150 млн доз вакцины "Спутник V"

Государственный регулятор считает, что препарат не соответствует необходимым критериям.

В Бразилии госрегулятор отказался от поставки 150 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом сообщает The Guardian.

Российскую вакцину в страну собиралась поставить бразильская фармкомпания Uniao Quimica, но ей отказали из-за того, что препарат не соответствует необходимым критериям. Запрос на поставку был отклонен Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa).

Также регулятор добавил, что документы на разрешение "Спутник V" были возвращены Uniao Quimica, так как препарат не соответствует государственным критериям. Согласно правилам агентства, любой заявитель, запрашивающий разрешение на применение вакцины, должен продемонстрировать, что продолжающиеся клинические испытания вакцины обеспечат долгосрочную безопасность и эффективность.

"Запрос был возвращен компании из-за несоответствия минимальным критериям, в частности из-за отсутствия разрешения на проведение клинических испытаний третьей фазы, а также вопросов, связанных с надлежащей производственной практикой", – говорится в заявлении Anvisa.

В свою очередь, в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что информация якобы не соответствует действительности. Представитель РФПИ заявил, что бразильское агентство лишь запросило дополнительную информацию относительно вакцины, которая будет поставлена в страну в ближайшее время.

Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против COVID19, а одна из его дочерей уже проверила вакцину на себе. Уже на следующий день президент Филиппин Родриго Дутерте принял предложение Москвы о поставке в его страну вакцины против коронавируса "Спутник V".

В США отказались от помощи России в разработке вакцины от коронавируса, так как, по мнению американских специалистов, российская вакцина не показала свою эффективность и не может считаться проверенной.

9 декабря министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что Анкара пока не будет приобретать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V". По его словам, от закупки было решено отказаться, поскольку препарат не проходил "Надлежащую лабораторную практику" – систему контроля качества препаратов "Good laboratory practice" (GLP).