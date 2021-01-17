У Бразилії відмовилися від закупівлі 150 млн доз вакцини "Супутник V"

Державний регулятор вважає, що препарат не відповідає необхідним критеріям.

У Бразилії держрегулятор відмовився від поставки 150 млн доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Про це повідомляє The Guardian.

Російську вакцину в країну збиралася поставити бразильська фармакологічна компанія Uniao Quimica, але їй відмовили через те, що препарат не відповідає необхідним критеріям. Запит на поставку був відхилений Національним агентством з санітарного нагляду (Anvisa).

Також регулятор додав, що документи на дозвіл "Супутник V" були повернуті Uniao Quimica, так як препарат не відповідає державним критеріям. Згідно з правилами агентства, будь-який заявник, запитуючий дозвіл на застосування вакцини, повинен продемонструвати, що тривалі клінічні випробування вакцини забезпечать довгострокову безпеку і ефективність.

"Запит був повернутий компанії через невідповідність мінімальним критеріям, зокрема через відсутність дозволу на проведення клінічних випробувань третьої фази, а також питань, пов'язаних з належною виробничою практикою", — йдеться в заяві Anvisa.

У свою чергу, в Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) повідомив, що інформація нібито не відповідає дійсності. Представник фонду заявив, що бразильське агентство лише запросило додаткову інформацію щодо вакцини, яка буде поставлена в країну найближчим часом.

Нагадаємо, 11 серпня президент РФ Володимир Путін заявив, що Росія першою у світі зареєструвала вакцину проти COVID19. Вже на наступний день президент Філіппін Родріго Дутерте прийняв пропозицію Москви про постачання в його країну вакцини проти коронавірусу "Супутник V".

У США відмовилися від допомоги Росії в розробці вакцини від коронавірусу, так як, на думку американських фахівців, російська вакцина не показала свою ефективність і не може вважатися перевіреною.

9 грудня міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа заявив, що Анкара поки не буде купувати російську вакцину від коронавірусу "Супутник V". За його словами, від закупівлі було вирішено відмовитися, оскільки препарат не проходив "Належну лабораторну практику" — систему контролю якості препаратів "Good laboratory practice" (GLP).