В Бразилии на жителях целого города проведут эксперимент с китайской вакциной от COVID-19

Всех горожан старше 18 лет привьют вакциной CoronaVac в рамках масштабного научного исследования.

В Бразилии целый город будет вакцинирован против COVID-19 в рамках гигантского эксперимента, чтобы выяснить, снижают ли вакцины распространение коронавируса. Об этом сообщает Live Science.

В городе Серрана в штате Сан-Паулу проживает около 30 тыс. взрослых, которых вакцинируют от COVID-19 в течение следующих трех месяцев в рамках исследования, проводимого бразильским Институтом Бутантана.

Всем жителям города старше 18 лет (за исключением беременных, кормящих грудью и тех, кто страдает серьезными заболеваниями) будет предложена вакцина CoronaVac, разработанная китайской компанией Sinovac. Цель исследования, названного как Project S – выяснить, снизит ли вакцина распространение вируса.

Хотя клинические испытания ясно показала, что вакцины от Sinovac и других компаний снижают вероятность развития симптоматического заболевания, данные о том, могут ли вакцины полностью остановить распространение вируса, остаются неполными.

Некоторые ранние исследования предполагают, что по крайней мере некоторые вакцины могут предотвращать распространение вируса. Несколько недель назад Оксфордский университет опубликовал данные о том, что вакцина Oxford-AstraZeneca может замедлить распространение вируса.

В рамках эксперимента, город будет оставаться открытым во время исследования, но прививки получат лишь жители города. Участники эксперимента будут находиться под наблюдением до года, правда, первые результаты могут появиться уже через 12 недель.

"Основываясь на полученных результатах, мы сможем рассказать остальному миру, каков фактический эффект от вакцинации против COVID-19", — говорит глава клинических исследований Института Бутантан Рикардо Паласиос.

Объявление об исследовании сподвигло жителей других регионов страны покупать и арендовать недвижимость в Серране. Люди начали приезжать в город в надежде получить право участвовать в эксперименте и получить вакцину. Но официальные лица уже заявили, что для участия в исследовании потребуется история проживания в городе.

Бразилия является одной из наиболее пострадавших стран от коронавируса, на сегодняшний день зарегистрировано около 10 млн случаев COVID-19 и более 242 тыс. смертей. В это же время, запасы вакцины в стране истощаются, а в нескольких городах они уже закончились. Но для исследования была выделена специальная партия вакцин, поэтому Серране не грозит нехватка препарата.