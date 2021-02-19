У Бразилії на жителях цілого міста проведуть експеримент із китайською вакциною від COVID-19

Усіх городян старше 18 років прищеплять вакциною CoronaVac у рамках масштабного наукового дослідження.

У Бразилії ціле місто буде вакциноване проти COVID-19 у рамках гігантського експерименту, щоб з'ясувати, чи знижують вакцини поширення коронавірусу. Про це повідомляє Live Science.

У місті Серрано в штаті Сан-Паулу проживає майже 30 тис. дорослих, яких вакцинують від COVID-19 протягом наступних трьох місяців у рамках дослідження, проведеного бразильським Інститутом Бутантан.

Усім жителям міста старше 18 років (за винятком вагітних, жінок, які годують грудьми і тих, хто страждає від серйозних захворюваннь) запроронують вакцину CoronaVac, розроблену китайською компанією Sinovac. Мета дослідження, названого як Project S, — з'ясувати, чи знизить вакцина поширення вірусу.

Хоча клінічні випробування чітко показали, що вакцини від Sinovac та інших компаній знижують ймовірність розвитку симптоматичного захворювання, дані про те, чи можуть вакцини повністю зупинити поширення вірусу, залишаються неповними.

Деякі ранні дослідження припускають, що принаймні деякі вакцини можуть запобігати поширенню вірусу. Кілька тижнів тому Оксфордський університет опублікував дані про те, що вакцина Oxford-AstraZeneca може уповільнити поширення вірусу.

У рамках експерименту, місто залишатиметься відкритим під час дослідження, але щеплення отримають лише жителі міста. Учасники експерименту будуть перебувати під наглядом до року, щоправда, перші результати можуть з'явитися вже через 12 тижнів.

"Грунтуючись на отриманих результатах, ми зможемо розповісти решті світу, який фактичний ефект від вакцинації проти COVID-19", — говорить глава клінічних досліджень Інституту Бутантан Рікардо Паласіос.

Оголошення про дослідження спонукало жителів інших регіонів країни купувати й орендувати нерухомість в Серрані. Люди почали приїжджати в місто в надії отримати право брати участь в експерименті й отримати вакцину. Але офіційні особи вже заявили, що для участі в дослідженні потрібна історія проживання в місті.

Бразилія є однією з найбільш постраждалих країн від коронавірусу, на сьогоднішній день зареєстровано майже 10 млн випадків COVID-19 і понад 242 тис. смертей. Водночас, запаси вакцини в країні виснажуються, а в декількох містах вони вже закінчилися. Але для дослідження була виділена спеціальна партія вакцин, тому Серрані не загрожує брак препарату.