Президент Бразилии призвал "перестать ныть" из-за высокой смертности от COVID-19

Рост смертности в Бразилии связывают со штаммом вируса, который может обойти иммунитет переболевшего COVID-19.

Президент Бразилии Жаир Болсонару призвал бразильцев "не ныть" из-за рекордной смертности от коронавируса. Об этом сообщает BBC.

В Бразилии из-за COVID-19 погибло более 260 тысяч человек — это второй показатель по смертности в мире после США. Медицинское здравоохранение не справляется и переживает кризис. Рост числа заболеваний связывают с распространением в стране варианта вируса из Манауса на территории Амазонки.

[ + – ] Количество погибших от коронавируса в Бразилии Фото: BBC

Новый штамм вируса, предположительно, может преодолеть иммунитет, который человек приобретает переболев "стандартным" COVID-19. Вероятность такого заражения от 25 до 60%.

Но во время одного из своих выступлений президент страны заявил: "Перестань ныть. Как долго ты будешь плакать по этому поводу? Как долго ты будешь оставаться дома и все закрывать? Никто больше не выдержит этого, Опять же, мы сожалеем о смертях, но нам нужно решение".

В штатах Бразилии губернаторы планируют вводить новые ограничения. Губернатор Сан-Паулу Жоао Дориа назвал президента Болсонару "сумашедшим" из-за еще одного спорного заявления президента о том, что Штаты не должны отдельно от государства закупать вакцину.

"К сожалению, в настоящий момент Бразилии приходится бороться с двумя вирусами: коронавирусом и вирусом Болсонару. Это печально для бразильцев", — заявил Дориа.

Напомним, в Бразилии планируют провести эксперимент с китайской вакциной от COVID-19 на жителях одного городка. Их всех хотят вакцинировать CoronaVac, чтобы выявить, остановит ли это распространение вируса. Ранее в Бразилии отказались от планов закупить 150 млн доз российской вакцины "Спутник V".