У Франції масштабний страйк: на вулиці вийшли понад мільйон людей (відео)

Французи вийшли на акції протесту проти підвищення пенсійного віку. За даними МВС Франції, на вулицях перебуває близько 1,12 мільйона людей.

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У Франції учасники найбільших профспілок країни організували сутички та страйки проти пенсійної реформи. Про це в четвер, 19 січня, повідомляє Le Figaro.

За даними МВС Франції, на вулиці країни вийшли 1,12 мільйона людей, у тому числі 80 000 у Парижі. Профспілки закликали французів протестувати проти пенсійної реформи уряду, яка встановлює пенсійний вік на рівні 64 років.

Крім демонстрацій, протест виражався в страйках, особливо на транспорті, у школах і на державній службі. Так, роботу міського транспорту в багатьох містах паралізовано, також затримуються потяги. Крім того, сьогодні не працювала низка шкіл, підприємств заводів. Повідомляється, що на роботу не вийшли 28% держслужбовців, які приєдналися до страйків.

Фото: REUTERS

Про деякі зіткнення з поліцією, напруженість або пошкодження повідомлялося в Парижі, Ліоні та Ренні.

Макрон сподівається, що демонстрації пройдуть "без заворушень і насильства"

Зазначимо, що в день маніфестації президент Франції Емманюель Макрон перебував із робочою поїздкою в Барселоні. Там він заявив про важливість зважити на думку всіх і висловив сподівання, що акція пройде без зіткнень із поліцією.

"Я вірю, що організатори демонстрацій забезпечать, щоб ці законні висловлювання розбіжностей пройшли без заподіяння великих незручностей нашим співвітчизникам, без ексцесів, насильства та шкоди. Існують правила для належного функціонування демократії", — заявив Макрон.

Передвиборна обіцянка Макрона

Пенсійна реформа у Франції — одна з ключових передвиборчих обіцянок Макрона. В основі реформи лежить підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років. Мінімальний термін відрахування працівників до пенсійного фонду планується збільшити до 43 років, а розмір мінімальної пенсії збільшити до 1200 євро на місяць.

Водночас профспілки та ліві політики вважають, що заходи уряду завдадуть удару по робітничому класу Франції. На думку профспілок, заплановані зміни будуть особливо болючими для тих, хто рано почав працювати й чия очікувана тривалість життя нижча, ніж у середньому у Франції.

Нагадаємо, українські експерти кажуть, що Росія не здатна навчити й забезпечити мобілізованих. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Нова мобілізація в Росії. Коли почнуться та чи будуть протести", яка присвячена можливій новій хвилі мобілізації в РФ.

Раніше прихильники Жаїра Болсонару 8 січня вийшли на протести, в ході яких захоплювали урядові будівлі. Демонстранти проникали і в Національний конгрес, і у Верховний суд, а також у президентську резиденцію — Палац Планалту, де зараз живе чинний президент Луїс Інасіу Лула да Сілва.