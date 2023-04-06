Протесты во Франции: в центре Парижа подожгли любимый ресторан Макрона (видео)

В заведении La Rotonde Эммануэль Макрон праздновал переход во второй тур выборов президента Франции в 2017 году. По версии СМИ, на красный навес ресторана бросили дымовую шашку.

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Протестующие против пенсионной реформы в Париже 6 апреля подожгли любимый ресторан президента Франции Эммануэля Макрона La Rotonde на бульваре Монпарнас. Об этом сообщил французский канал BFMTV.

Инцидент случился на 11-й день массовых протестов во французской столице. Между группой демонстрантов и полицией вспыхнули столкновения.

Макрон именно в этом заведении праздновал переход во второй тур выборов президента Франции в 2017 году. После этого французский лидер не раз появлялся в La Rotonde, из-за этого он уже подвергался нападению во время протестов "желтых жилетов" в 2020 году.

Пожарные оперативно подъехали и не дали огню распространиться по зданию. Местная полиция сообщила о нападении на ресторан около 300 человек, они кидали бутылки и камни в силовиков.

В помещение пивоварни бросили зажигательную смесь, что стало причиной возгорания, уточняют корреспонденты RTL.

Издание La Libre пишет, что на красный навес ресторана бросили дымовую шашку. Женщина внутри ресторана сначала пыталась потушить пламя огнетушителем и выливала воду со второго этажа.

В четверг около 400 тысяч демонстрантов двигались по 6-му округу, одному из самых элитных районов Парижа. Они стартовали с эспланады у Дома инвалидов и и шли к площади Италии.

По данным полиции, несколько радикально настроенных человек, одетых в маски и черную одежду, выкрикивали оскорбления в адрес силовиков и жгли мусорные баки. Телеканал TF1 сообщил, что стражи порядка вынужденно применили слезоточивый газ.

Во время столкновений пострадал офис туристического агентства, название которого не уточнили.

Эммануэль Макрон 6 апреля находится в Пекине на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпинем. СМИ отмечают, что Макрон пытался призвать Си Цзиньпина к открытому осуждению российской агрессии в Украине, но успехом это не увенчалось.

Напомним, что в марте в Париже устраивали забастовки коммунальщики, в столице более 10 дней не вывозили мусор. В результате на улицах накопилось 10 тысяч тонн отходов.