Провальная попытка: Макрон не смог изменить позицию Китая по войне в Украине, — Politico

Си Цзиньпин, по информации журналистов, выражал недовольство попытками панибратского обращения президента Франции. На большинство вопросов журналистов политические лидеры так и не ответили.

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Лидер Китая Си Цзиньпин не проявил никаких признаков изменения своей позиции по поводу войны России с Украиной после переговоров в четверг с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, на второй день государственного визита Макрона в Пекин Си поддержал свою давнюю позицию в отношении полномасштабного вторжения России в Украину, заявив, что "у всех сторон" есть "разумные опасения по поводу безопасности", и не дал ни малейшего намека на то, что он будет использовать свое влияние для помощи в завершении конфликта.

"Китай готов вместе с Францией обратиться к международному сообществу с призывом оставаться рациональным и спокойным", — заявил китайский лидер на пресс-конференции в Доме народных собраний в Пекине.

Макрон ответил, что мирные переговоры должны быть возобновлены как можно скорее.

"Принимая во внимание разумную озабоченность всех сторон безопасностью в отношении Устава ООН… стремясь к политическому урегулированию и построению сбалансированной, эффективной и устойчивой системы европейской безопасности", — добавил президент Франции.

Издание сообщает, что визит Макрона в Китай был связан прежде всего с целью подтолкнуть лидера авторитетного государства использовать свою влияние на РФ, чтобы и положить конец конфликту.

Также президент Франции рассчитывал, что лидер КНР выскажет свою позицию по поводу угроз Кремля разместить ядерное оружие в Беларуси.

Однако вместо этого лидеры стран провели полтора часа в двусторонних переговорах, которые представитель Елисейского дворца назвал "откровенными и конструктивными", затем подписали несколько сделок и договоры о культурном сотрудничестве.

Как проходила встреча Макрона и Си

Издание сообщает, что во время церемонии подписания сделки, прежде чем подписать контракты, все китайские чиновники низко поклонились лидеру Пекина.

Журналисты описывают, что в связи с протокольной оплошностью, замеченной окружением Цзиньпина, Макрон выступал на пресс-конференции почти в два раза больше, Цзиньпин уже видел ответы президента Франции перед собой, поэтому выглядел достаточно нетерпеливым и раздраженным.

При попытке Макрона обратиться к нему напрямую, вероятно с целью обсудить общую ответственность за войну в Украине, Цзиньпин сделал пару тяжелых вздохов с довольно неловким видом.

Издание отмечает, что большая часть вопросов СМИ, во время пресс-конференции с названием "пресс-конференция с коммунистическим характером", остались без ответа.

Позиция Франции

Макрон пытался призвать Си Цзиньпина к открытому осуждению российской агрессии в отношении Украины.

"Говорить о мире и стабильности — значит говорить о войне, которую Россия ведет против Украины. Вы сделали несколько важных замечаний. Это война, в которую вовлечены все мы, потому что член Совета Безопасности решил нарушить устав ООН. Мы не можем этого принять", — призывал Макрон.

Президент Франции открыто говорил о своем осуждении планов России разместить ядерное оружие в Беларуси, заявив, что такая угроза "не соответствует" международным ядерным соглашениям.

Позиция Китая

Лидер Пекина выбрал риторику призыва к необходимости для воюющих сторон "защищать жертв, включая женщин и детей", особенно, в контексте новостей про выдачу Международным уголовным судом ордера на арест лидера Кремля за его позицию в незаконной передаче украинских детей в Россию.

Однако интересно, что Россию Цзиньпин в своем выступлении не упоминал.

Напомним, 6 апреля стало известно, что сразу же после переговоров лидера Китая Си Цзиньпина с президентом Франции Эмануэля Макрона, появилась информация, что лидер КНР готов к переговорам по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также после встречи политических лидеров стало известно, что Си Цзиньпин заявил, что надеется на скорейшее возобновление мирных переговоров и на то, что будет найдено политическое решение европейской безопасности.