Ждет удобного момента: Си Цзиньпин готов к телефонному разговору с Зеленским, — Reuters

Источники издания сообщают, что Пекину нужно выбрать подходящий момент для того, чтобы лидеры стран провели разговор.

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После переговоров лидера Китая Си Цзиньпина с президентом Франции Эмануэлем Макроном, которые проходили 6 апреля в Пекине, появилась информация, что лидер КНР готов поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на французских дипломатов.

По информации источников издания, для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским Пекину требуется выбрать удобный момент.

Вопрос о будущем потенциальном разговоре главы Украины Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином поднимали и ранее.

В интервью Financial Times эту информацию озвучил посол Китая при Евросоюзе Фу Цун. Отвечая на вопросы о возможной встрече двух лидеров, он сказал журналистам, что такая возможность не исключена.

Позиция Кремля

Информацию о призывах к переговорам с Россией, которая неоднократно звучала на встрече президентов, в Кремле комментировали без энтузиазма.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Китай обладает "посредническим потенциалом", однако в случае с Украиной "ситуация пока сложная".

Песков заявил, что перспектив мирного урегулирования конфликта не видно, и других путей для РФ "кроме войны" пока нет.

Напомним, 6 апреля в Доме народных собраний в Пекине проходила встреча президента Франции Эммануэля Макрона с председателем КНР и лидером компартии Китая Си Цзиньпином.

После встречи с Макроном Си Цзиньпин призвал обе стороны военного конфликта в Украине не допустить эскалации кризиса, высказал поддержку Китаем стратегической автономии Европы и подчеркнул, что надеется на скорейшее возобновление мирных переговоров, в которых будет найдено политическое решение.