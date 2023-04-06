"Других путей нет": Песков назвал "неизбежным" продолжение войны против Украины

В Кремле считают, что Китай мог бы помочь мирному процессу, но называют "ситуацию сложной".

Related video

Для мирного урегулирования между РФ и Украиной предпосылок не наблюдается, поэтому война россиян против украинского народа будет продолжаться. Об этом 6 апреля сообщили российские СМИ со ссылкой на заявление Дмитрия Пескова, спикера российского диктатора.

Он отметил, что потенциально посредником в переговорном процессе мог бы выступить Китай, но "в случае с Украиной ситуация сложная". В Кремле не видят другого выхода, кроме того, чтобы и дальше реализовывать план по уничтожению украинской государственности.

"Ситуация не демонстрирует перспективы мирного урегулирования", – заявил он.

Песков подчеркнул, что Россия будет резко реагировать на приближение к своим границам НАТО. Кремль принимает меры "для балансировки архитектуры безопасности на континенте".

"Принимаем меры для того, чтобы обеспечить нашу безопасность", — сказал Песков.

Спикер Кремля заявил, что Россия не способна обеспечить политико-дипломатический подход, поскольку "в случае с Украиной это невозможно". По его мнению, боевые действия помогут реализовать "безопасность людей в новых регионах России".

Напомним, 6 апреля в Кремле объяснили, зачем Россия намерена отправить ядерное оружие на территорию Беларуси. По мнению Пескова, расширение Альянса доставляет "хлопоты и переживания". В то же время, белорусский лидер Александр Лукашенко надеется, что именно он будет контролировать ситуацию и использование ядерных боеголовок.

В Кремле 22 марта заявили, что на встрече с китайским лидером не обсуждали мирный план, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским. На встрече российского диктатора Владимира Путина и лидера КНР Си Цзиньпина вроде бы состоялся лишь обмен мнениями по поводу того, как можно прекратить войну мирным путем. Подробности мирных инициатив Китая российская сторона не объявила.