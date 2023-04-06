"Інших шляхів немає": Пєсков назвав "неминучим" продовження війни проти України

У Кремлі вважають, що Китай міг би посприяти мирному процесу, але називають "ситуацію складною".

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Для мирного врегулювання між РФ та Україною передумов не спостерігається, тому війна росіян проти українського народу триватиме й надалі. Про це 6 квітня повідомили російські ЗМІ з посиланням на заяву Дмитра Пєскова, речника російського диктатора.

Він зазначив, що потенційно посередником у переговорному процесі міг би виступити Китай, але "у випадку з Україною ситуація складна". У Кремлі не бачать іншого виходу, окрім того, щоб й надалі реалізовувати план зі знищення української державності.

"Ситуація не демонструє перспектив мирного врегулювання", – заявив він.

Пєсков наголосив, що Росія різко реагуватиме на наближення до своїх кордонів НАТО. Кремль вживає заходів "для балансування архітектури безпеки на континенті".

"Вживаємо заходів для того, щоб забезпечити нашу безпеку", — сказав Пєсков.

Спікер Кремля заявив, що Росія не здатна забезпечити політико-дипломатичний підхід, оскільки "у випадку з Україною це неможливо". На його думку, бойові дії допоможуть реалізувати "безпеку людей у нових регіонах Росії".

Нагадаємо, 6 квітня у Кремлі пояснили, навіщо Росія має намір відправити ядерну зброю на територію Білорусі. На думку Пєскова, розширення Альянсу завдає "клопоту та переживання". Водночас білоруський лідер Олександр Лукашенко сподівається, що саме він контролюватиме ситуацію та використання ядерних боєголовок.

У Кремлі 22 березня заявили, що на зустрічі з китайським лідером не обговорювали мирний план, який запропонував президент України Володимир Зеленський. На зустрічі російського диктатора Володимира Путіна та лідера КНР Сі Цзіньпіна наче відбувся лише обмін думками стосовно того, як можна припинити війну мирним шляхом. Подробиць щодо мирних ініціатив Китаю російська сторона не оголосила.