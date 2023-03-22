"Ворожий характер": у Путіна заявили, що мирний план Зеленського не обговорювався з Китаєм

За словами прессекретаря президента Дмитра Пєскова, між двома лідерами відбувся обмін думок про закінчення війни за планом Китаю, але українців зачіпати не стали.

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Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков підбив підсумки візиту лідера КНР Сі Цзіньпіна до Москви, а також торкнувся теми мирних переговорів з Україною. Про це пишуть росЗМІ у середу, 22 березня.

Насамперед співробітник Кремля зазначив, що Захід відреагував на візит голови КНР до Москви в недружній формі, але це не здивувало владу РФ.

"Головне не реакція Заходу усе-таки, а головне — результати тих переговорів, які відбулися. Головне — це результати самого державного візиту. Що стосується реакції країн колективного Заходу, то, власне, те, що практично з усіх питань ця реакція має недружній і глибоко ворожий характер, — це ні для кого не секрет", — зазначив Дмитро Пєсков.

Далі прозвучав коментар стосовно публікацій західних ЗМІ про те, що Китай не планує нарощувати постачання газу з РФ. За словами прессекретаря Володимира Путіна, це не відповідає дійсності і в реальності це питання було обговорено. Чи справді лідерам двох країн вдалося домовитися — покаже час.

Наостанок було прокоментовано питання мирних переговорів. За його словами, президенти РФ і Китаю не обговорювали під час своїх переговорів мирний план України, проте вони обмінялися думками про ініціативу Китаю завершити війну шляхом мирних переговорів.

"Ні, український мирний план не обговорювали, був обмін думками щодо положень, які містить китайський мирний план. Президент Путін сам про це говорив", — повідомив Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 21 березня президент РФ Володимир Путін заявив, що мирний план Китаю може бути взятий за основу мирного врегулювання. На його думку, українська сторона нібито буде змушена погодитися з документом після закінчення війни, який представили в КНР.