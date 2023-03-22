"Враждебный характер": у Путина заявили, что мирный план Зеленского не обсуждался с Китаем

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, между двумя лидерами состоялся обмен мнений об окончании войны по плану Китая, но украинский затрагивать не стали.

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков подвел итоги визита лидера КНР Си Цзиньпина в Москву, а также затронул тему мирных переговоров с Украиной. Об этом пишут росСМИ в среду, 22 марта.

В первую очередь сотрудник Кремля отметил, что Запад отреагировал на визит председателя КНР в Москву в недружественной форме, но это ни сколько не удивило власть РФ.

"Главное не реакция на Запада все-таки, а главное результаты тех переговоров, которые состоялись. Главное — это результаты самого государственного визита. Что касается реакции стран коллективного Запада, то, собственно, то, что практически по всем вопросам эта реакция носит недружественный и глубоко враждебный характер — это ни для кого не секрет", — отметил Дмитрий Песков.

Далее прозвучал комментарий касаемо публикаций западных СМИ о том, что Китай не планирует наращивать поставки газа из РФ. По словам пресс-секретаря Владимира Путина это не соответствует действительности и в реальности этот вопрос был обговорен. Действительно ли лидерам двух стран удалось договориться — покажет время.

Напоследок был прокомментирован вопрос мирных переговоров. По его словам, президенты РФ и Китая не обсуждали в ходе своих переговоров мирный план Украины, однако они обменялись мнениями об инициативе Китая завершить войну путем мирных переговоров.

"Нет, украинский мирный план не обсуждался, был обмен мнениями по положениям, которые содержит китайский мирный план. Президент Путин сам об этом говорил", — сообщил Дмитрий Песков.

Напомним, 21 марта президент РФ Владимир Путин заявил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования. По его мнению в один момент украинская сторона якобы будет вынуждена согласиться с документом по окончанию войны, который представили в КНР.