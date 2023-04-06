Чекає на зручний момент: Сі Цзіньпін готовий до телефонної розмови із Зеленським, — Reuters

Джерела видання повідомляють, що Пекіну потрібно вибрати підходящий момент для того, щоб лідери країн провели розмову.

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Після переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом Франції Емманюелем Макроном, які проходили 6 квітня в Пекіні, з'явилася інформація, що лідер КНР готовий поговорити по телефону з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє видання Reuters із посиланням на французьких дипломатів.

За інформацією джерел видання, для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським Пекіну потрібно вибрати зручний момент.

Питання про майбутню потенційну розмову глави України Володимира Зеленського з лідером Китаю Сі Цзіньпіном порушували і раніше.

В інтерв'ю Financial Times цю інформацію озвучив посол Китаю у Євросоюзі Фу Цун. Відповідаючи на запитання щодо можливої зустрічі двох лідерів, він сказав журналістам, що така можливість не виключена.

Позиція Кремля

Інформацію про заклики до переговорів із Росією, яка неодноразово звучала на зустрічі президентів, у Кремлі коментували без ентузіазму.

За словами прессекретаря президента РФ Дмитра Пєскова, Китай має "посередницький потенціал", проте у випадку з Україною "ситуація поки що складна".

Пєсков заявив, що перспектив мирного врегулювання конфлікту не бачить, й інших шляхів для РФ "крім війни" поки що немає.

Нагадаємо, 6 квітня у Будинку народних зборів у Пекіні проходила зустріч президента Франції Емманюеля Макрона з головою КНР та лідером компартії Китаю Сі Цзіньпіном.

Після зустрічі з Макроном Сі Цзіньпін закликав обидві сторони військового конфлікту в Україні не допустити ескалації кризи, висловив підтримку Китаєм стратегічної автономії Європи та наголосив, що сподівається на якнайшвидше відновлення мирних переговорів, у яких буде знайдено політичне рішення.