Сі Цзіньпінь закликав розпочати переговори щодо України "якомога швидше", — CNN

Під час зустрічі з Емманюелем Макроном китайський лідер висловив сподівання на політичне вирішення ситуації в Україні. Зі свого боку, президент Франції зазначив, що голова КНР може вплинути на Москву і повернути її до здорового глузду.

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Президент Франції Емманюель Макрон у четвер закликав голову Китаю Сі Цзіньпіна провести переговори з Росією, щоб покласти край російсько-українській війні. Зі свого боку китайський лідер висловив сподівання, що мирні переговори буде відновлено якнайшвидше. Про це 6 квітня повідомив телеканал CNN.

Під час офіційної зустрічі Макрона і Сі Цзіньпіна в Пекіні французький президент зазначив, що китайська сторона може вплинути на Москву і повернути її до "здорового глузду", для того щоб мирні переговори відновилися. За його словами, Пекін може зіграти важливу роль у пошуку шляху до миру в конфлікті, і привітав готовність Китаю взяти на себе зобов'язання щодо врегулювання.

"Російська агресія в Україні завдала удару по стабільності. Я знаю, що можу розраховувати на вас у справі повернення Росії до здорового глузду та повернення всіх за стіл переговорів", — звернувся Макрон до китайського колеги.

Сі Цзіньпін, зі свого боку, заявив, що обидві країни закликають міжнародну спільноту не допустити ескалації кризи в Україні. За його словами, Європа є незалежним полюсом у багатополярному світі, і Китай підтримує її стратегічну автономію.

Китайський лідер також наголосив, що сподівається на якнайшвидше відновлення мирних переговорів і на те, що буде знайдено політичне рішення та збалансований, ефективний і стійкий сценарій європейської безпеки.

Про що заявили у Кремлі

Тим часом прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков прокоментував інформацію про те, що деякі країни "підштовхують керівництво України" до переговорів з Росією. Він заявив, що перспектив для відновлення діалогу між Москвою та Києвом за посередництва Китаю чи когось ще немає.

Нагадаємо, речник президента України Сергій Никифоров оцінив перспективи російсько-українських переговорів. Коментуючи слова заступника голови Офісу президента Андрія Сибіги про переговори щодо Криму, він зазначив, що в цьому питанні слід орієнтуватися на рішення президента Володимира Зеленського.