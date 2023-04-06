"Орієнтуйтеся на слова президента": у Зеленського назвали умову переговорів щодо Криму

Прессекретар глави держави Нікіфоров вважає, що головним орієнтиром у можливих переговорах може бути лише рішення президента України, який раніше озвучив свої умови.

Related video

У четвер, 6 квітня, речник президента України Сергій Никифоров заявив, що у питанні потенційних переговорів з Росією потрібно орієнтуватися на рішення глави держави Володимира Зеленського. Про це він повідомив у коментарі LIGA.net.

Нікіфоров заявив про це, коментуючи слова заступника глави Офісу президента Андрія Сибіги про те, що Київ може обговорити з Росією майбутнє Криму, коли українські війська досягнуть кордону тимчасово окупованого півострова.

"У цьому питанні слід орієнтуватися насамперед на слова президента України – верховного головнокомандувача", — заявив Нікіфоров.

31 березня президент Володимир Зеленський заявив, що представника Росії можуть допустити до переговорів для фіксації миру лише за повного виведення військ країни-агресора з України.

"Звичайно, буде фіксація закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, де сидітимуть порядні держави. Нехай РФ спочатку без бою виведе всі війська з нашої території. Тоді починається дипломатичний формат. А якщо ми силою їх вибиватимемо всіх до кінця, то з такими людьми нема про що говорити загалом. Тому що ми втратимо людей. Буде велика кількість жертв. Про що з цими людьми загалом говорити? Вони мають бути ізольовані та нерукостислими. От і все", — заявив президент під час пресконференції у Бучі.

5 квітня стало відомо, що Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання Києву нового пакету військової допомоги, який суттєво зміцнить українську армію.

3 квітня аналітики з Інституту вивчення війни написали, що окупанти облаштують кордон Криму та Херсонської області у зв'язку із занепокоєнням, що Україна може розпочати операцію зі звільнення півострова.