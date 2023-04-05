Польща надасть Україні новий потужний оборонний пакет допомоги, — Зеленський (відео)

Під час свого виступу президент України наголосив, що новий пакет посилить українську армію, бійці якої борються не лише за своїх співвітчизників, а й за майбутнє Європи.

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Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання Києву нового потужного пакету військової допомоги, який суттєво зміцнить українську армію. Про це 5 квітня заявив глава держави у ході спільної прес-конференції з польським колегою у Варшаві.

За словами Зеленського, новий пакет допомоги сприятиме захисту та збереженню життя українських захисників, які зараз ціною життя ведуть боротьбу із загарбниками не лише заради своїх співвітчизників, а й заради майбутнього життя громадян європейських держав.

"Обговорили зміцнення нашої армії. Це дуже важливо. Ми сьогодні обговорили та ухвалили рішення про потужний оборонний пакет, який посилить наших людей", — заявив український лідер.

Він подякував особисто президенту Польщі та всьому польському народу за підтримку українців у той час, коли російські війська намагаються вести широкомасштабний наступ в Україні. Зеленський наголосив, що зараз в окопах на території Донбасу знаходяться сильні люди, які, на жаль, щодня гинуть.

"Сьогодні ми — у Варшаві, але там — в окопах Бахмута, Мар'їнки, Авдіївки знаходяться наші люди, справжні воїни, чоловіки, жінки, абсолютно сильні люди, яких ми, на жаль, через Росію втрачаємо щодня", — сказав глава української держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 5 квітня прибув із офіційним візитом до Польщі. Лідери держав провели спільну пресконференцію, під час якої президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Варшава намагається досягти додаткових гарантій безпеки для України з боку Північноатлантичного Альянсу. За його словами, вони сприятимуть почуттю безпеки українців, а також стануть опорою для української армії у боротьбі з військовою агресією РФ.