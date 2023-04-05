Візит Зеленського до Польщі: Дуда висловився про гарантії безпеки для України від НАТО (відео)

За словами польського президента, Варшава підтримує вступ України до НАТО і має намір просувати інтереси Києва на майбутньому саміті Альянсу у Вільнюсі.

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Польща намагається отримати додаткові гарантії безпеки для України з боку Північноатлантичного Альянсу. Про це сказав президент Польщі Анджей Дуда на спільній пресконференції із Володимиром Зеленським у Варшаві 5 квітня.

"Ми сьогодні намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, який буде найближчим часом, додаткові гарантії безпеки, які зміцнюватимуть військовий потенціал України", — заявив Дуда.

За словами польського лідера, подібні гарантії сприятимуть почуттю безпеки українців, а також стануть опорою для української армії у боротьбі з військовою агресією Російської Федерації.

Прес-конференція Володимира Зеленського та Анджея Дуди у Варшаві

Анджей Дуда наголосив, що у Польщі підтримують Київ у його прагненні до членства в оборонному союзі.

"Сподіваємося, що такі гарантії нам вдасться для України отримати як вступ у майбутнє повне членство України в НАТО, у чому Польща весь час Україну рішуче підтримує", — сказав президент Польщі.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський прибув із візитом до Варшави 5 квітня. В рамках цього візиту відбудуться переговори лідерів України та Польщі, які стосуватимуться допомоги ЗСУ, повоєнного відновлення України, а також вступу нашої країни до ЄС та НАТО.

Володимир Зеленський відвідав Польщу разом із першою леді України Оленою Зеленською. Біля входу до президентського палацу українського лідера зустріли Анджей Дуда та його дружина Агата Корнгаузер-Дуда, після чого пролунав гімн України.

Раніше, 4 квітня, ми писали про те, що за даними The Wall Street Journal, членство України в НАТО поки що знято з порядку денного, проте в Альянсі хочуть продемонструвати свою підтримку в інший спосіб.