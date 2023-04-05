Володимир Зеленський прибув до Польщі, — ЗМІ

За даними польських журналістів, кульмінацією заходу стане підписання угоди про офіційне включення польських підприємців у відновлення України. Увечері лідери двох країн проведуть спільний виступ у дворі Королівського замку у Варшаві.

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Президент України Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Польщі. Про це у середу, 5 квітня, повідомляє польське радіо RMF FM.

Повідомляється, що сьогодні український лідер проведе переговори тет-а-тет із президентом Анджеєм Дудою.

За інформацією журналістів, о 12 годині за Києвом президент Анджей Дуда офіційно прийме Володимира Зеленського у президентському палаці у Варшаві, де розпочнеться марафон політичних консультацій: між главами держав, делегаціями, а також міністрами у межах міжурядових консультацій.

Серед можливих тем переговорів, як стверджують ЗМІ, будуть воєнна допомога Україні, обговорення стратегії, а також повоєнне відновлення та шлях України до Європейського Союзу та НАТО.

Очікується, що кульмінацією заходу стане підписання угоди про офіційне включення польських підприємців у відновлення України. Буде створено цілий механізм співпраці.

О 19 годині за Києвом планується спільний виступ президентів Польщі та України у дворі Королівського замку у Варшаві.

Нагадаємо, 4 квітня "Голос Америки" повідомив, що у Польщі очікують на чудову атмосферу у Варшаві під час візиту Зеленського і зазначають, що для них візит українського президента важливий як знак, що такі відносини є найбільшим успіхом в історії двох країн.

Нагадаємо, 4 квітня голова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін заявив, що польський уряд нібито бажає захопити західні території України. Керівник спецслужби стверджує, що у Варшаві нібито домагаються краху української державності.