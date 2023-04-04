"Найважливіший жест": Зеленський завтра виступить у центрі Варшави, — ЗМІ

Очікується, що 5 квітня Зеленський із дружиною зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, а також з українськими біженцями.

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Завтра, 5 квітня, президент України Володимир виступить у центрі Варшави в рамках свого візиту до Польщі. Про це повідомляє "Голос Америки".

Візит та виступ Зеленського там називають дуже важливим жестом та символічним підтвердженням міцних відносин двох країн.

"Це важливий і дуже насичений візит. І це дуже важливий жест та символічне підтвердження братства між поляками та українцями, яке є фактом після року війни", — сказав представник МЗС Польщі Лукаш Ясіна.

Видання пише, що в Польщі очікують на чудову атмосферу у Варшаві під час візиту Зеленського і зазначають, що для них візит Зеленського важливий як знак, що такі відносини є найбільшим успіхом в історії.

"Нам також потрібен цей візит, щоб наголосити, наскільки важливим став наш союз, щоб показати, що наші відносини найкращі в історії в більшості аспектів, що Польща є союзником України, а Україна є союзником Польщі. І деякі дрібні проблеми, деякі досі не вирішені історичні питання не зруйнують загальної картини, яка є найбільшим успіхом у нашій історії", — наголосив спікер.

Очікується, що Зеленський із дружиною зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким, а також з українськими біженцями.

Нагадаємо, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак під час лекції в Торуні 25 березня заявив, що невдовзі польська армія може стати найчисленнішою в Європі — до 300 тисяч військовослужбовців.

Військовий аналітик Ханс Петтер Мідтун 25 березня висловив припущення, що якщо Росія виведе свою агресію проти України на новий рівень, Польща може стати авангардом НАТО у Східній Європі. За його словами, поки в НАТО точаться дискусії, Польща поступово нарощує запаси своїх озброєнь.