"Важнейший жест": Зеленский завтра выступит в центре Варшавы, — СМИ

Ожидается, что 5 апреля Зеленский с супругой встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с украинскими беженцами.

Related video

Завтра, 5 апреля президент Украины Владимир выступит в центре Варшавы в рамках своего визита в Польшу. Об этом сообщает "Голос Америки".

Визит и выступление Зеленского там называют очень важным жестом и символическим подтверждением крепких отношений двух стран.

"Это важный и очень насыщенный визит. И это очень важный жест и символическое подтверждение братства между поляками и украинцами, которое является фактом после года войны", — сказал представитель МИД Польши Лукаш Ясина.

Издание пишет, что в Польше ожидают отличную атмосферу в Варшаве во время визита Зеленского и отмечают, что для них визит Зеленского важен как знак, что такие отношения являются наибольшим успехом в истории.

"Нам также нужен этот визит, чтобы подчеркнуть, насколько важным стал наш союз, чтобы показать, что наши отношения лучшие в истории в большинстве аспектов, что Польша является союзником Украины, а Украина является союзником Польши. И некоторые мелкие проблемы, как вопросы сельского хозяйства, упавшей на территории моего округа ракеты, некоторые до сих пор не решенные исторические вопросы не разрушат общей картины, которая является наибольшим успехом в нашей истории", — подчеркнул спикер.

Ожидается, что Зеленский с супругой встретится с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Матеушем Моравецким, а также с украинскими беженцами.

Напомним, министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак во время лекции в Торуни 25 марта заявил, что вскоре польская армия может стать самой многочисленной в Европе — до 300 000 военнослужащих.

Военный аналитик Ханс Петтер Мидтун 25 марта высказал предположение, что если Россия выведет свою агрессию против Украины на новый уровень Польша может стать авангардом НАТО в Восточной Европе. По его словам, пока в НАТО идут дискуссии, Польша постепенно наращивает запасы своих вооружений.