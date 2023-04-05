Визит Зеленского в Польшу: Дуда высказался о гарантиях безопасности для Украины от НАТО (видео)

По словам польского президента, Варшава поддерживает вступление Украины в НАТО и намерена продвигать интересы Киева на грядущем саммите Альянса в Вильнюсе.

Related video

Польша пытается добиться дополнительных гарантий безопасности для Украины со стороны Североатлантического Альянса. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Варшаве 5 апреля.

"Мы сегодня пытаемся получить для Украины на предстоящий саммит НАТО в Вильнюсе, который будет в ближайшее время, дополнительные гарантии безопасности, которые будут укреплять военный потенциал Украины", — заявил Дуда.

По словам польского лидера, подобные гарантии будут способствовать чувству безопасности украинцев, а также станут опорой для украинской армии в борьбе в военной агрессией Российской Федерации.

Пресс-конференция Владимира Зеленского и Анджея Дуды в Варшаве

Анджей Дуда подчеркнул, что в Польше поддерживают Киев в его стремлении к членству в оборонном союзе.

"Надеемся, что такие гарантии нам удастся для Украины получить как вступление в будущее полное членство Украины в НАТО, в чем Польша все время Украину решительно поддерживает", — сказал президент Польши.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Варшаву 5 апреля. В рамках этого визита состоятся переговоры лидеров Украины и Польши, которые будут касаться помощи ВСУ, послевоенного восстановления Украины, а также вступления нашей страны в ЕС и НАТО.

Владимир Зеленский посетил Польшу вместе с первой леди Украины Еленой Зеленской. У входа в президентский дворец украинского лидера встретили Анджей Дуда и его жена Агата Корнгаузер-Дуда, после чего прозвучал гимн Украины.

Ранее, 4 апреля, мы писали о том, что по данным The Wall Street Journal, членство Украины в НАТО пока снято с повестки дня, однако в Альянсе хотят продемонстрировать свою поддержку иным способом.