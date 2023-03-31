"Фіксація закінчення війни": Зеленський назвав умову для перемовин з РФ (відео)

Зі слів українського лідера, для завершення війни Москва має забрати свої війська. Інакше росіяни будуть "ізольованими та нерукоподаваними".

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна без бою забрати свої війська, якщо хоче перемовин. Відповідну промову він виголосив 31 березня на брифінгу з нагоди ушанування пам’ять жителів Бучі, які загинули під час російської окупації.

Голова держави заявив, що Україна й надалі буде силою вибивати ворожі окупаційні війська зі своїх територій. Це відбуватиметься, якщо окупанти самостійно не погодяться вийти з України.

Політик нагадав, що Київ уже запропонував свою "формулу миру", де чітко було зазначено бачення дій, які потрібні для завершення війни. У разі, якщо пропозиції України Росія прийме, розпочнеться дипломатичний діалог.

"Буде фіксакція закінчення війни, але тільки за цим великим столом, де будуть сидіти порядні держави", — зазначив Зеленський.

Як заявив президент, якщо росіяни не погодяться забратися з окупованих українських земель, з ними немає про що говорити. Зеленський зазначив, що відмова Росії повинну бути зафіксована усім світом.

"Вони мають бути ізольованими і нерукоподаваними", — додав керівник держави.

До Києва 31 березня прибули керівники урядів Хорватії, Словаччини й Словенії, а також президентка Молдови. Вони взяли участь у саміті "Буча — відповідальність Росії за злочини в Україні". Політики наголосили, наскільки важливо притягнути винних у воєнних злочинах до відповідальності.

Нагадаємо, наприкінці лютого речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Росія ніколи не відмовлялась від перемовин. У Кремлі наче готові шукати дипломатичні способи вирішення конфлікту, але згоду на це мають дати Україна та її союзники.

Секретар РНБО Олексій Данілов оцінив звернення президента РФ Володимира Путіна до Федеральних зборів. Він порадив сприймати ядерні погрози з боку диктатора надто серйозно. На його думку, спритності у путінських слухачів поменшало, як і оплесків. В Російській Федерації, як вважає він, розглядають новий план — так званий "план Б". Загарбники прагнуть перемовин та сподіваються, що Україна заради миру поступиться частиною земель, але Данілов назвав це неприпустимим.