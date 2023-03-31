"Фиксация окончания войны": Зеленский назвал условие для переговоров с РФ (видео)

По словам украинского лидера, для завершения войны Москва должна забрать свои войска. Иначе россияне будут "изолированными и нерукопожатными".

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия должна без боя забрать свои войска, если хочет переговоров. Соответствующую речь он произнес 31 марта на брифинге по случаю памяти жителей Бучи, погибших во время российской оккупации.

Глава государства заявил, что Украина и дальше будет силой выбивать вражеские оккупационные войска со своих территорий. Это будет происходить, если оккупанты самостоятельно не согласятся выйти из Украины.

Политик напомнил, что Киев уже предложил свою "формулу мира", где четко было отмечено видение действий, необходимых для завершения войны. В случае если предложения Украины Россия примет, начнется дипломатический диалог.

"Будет фиксация окончания войны, но только за этим большим столом, где будут сидеть порядочные государства", — отметил Зеленский.

Как заявил президент, если россияне не согласятся забраться из оккупированных украинских земель, с ними не о чем говорить. Зеленский отметил, что отказ России должен быть зафиксирован всем миром.

"Они должны быть изолированными и нерукопожатными", — добавил глава государства.

В Киев 31 марта прибыли руководители правительств Хорватии, Словакии и Словении, а также президент Молдовы. Они приняли участие в саммите "Буча — ответственность России за преступления в Украине". Политики подчеркнули, как важно привлечь виновных в военных преступлениях к ответственности.

Напомним, в конце февраля спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия никогда не отказывалась от переговоров. В Кремле вроде бы готовы искать дипломатические способы разрешения конфликта, но согласие на это должны дать Украина и ее союзники.

Секретарь СНБО Алексей Данилов оценил обращение президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию. Он посоветовал воспринимать ядерные угрозы со стороны диктатора слишком серьезно. По его мнению, ловкости у путинских слушателей стало меньше, как и аплодисментов. В Российской Федерации, как считает он, рассматривают новый план – так называемый "план Б". Захватчики стремятся к переговорам и надеются, что Украина ради мира уступит часть земель, но Данилов назвал это недопустимым.