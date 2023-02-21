"Это агония": Данилов оценил обращение Путина к Федеральному собранию (видео)

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия рассматривает "план Б" — переговоры. Он обратил внимание, что аплодисментов речи диктатора стало меньше.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал выступление президента России Владимира Путина, описал перспективы РФ и посоветовал не воспринимать ядерные угрозы со стороны диктатора серьезно. Это он заявил в прямом эфире телемарафона "Єдині новини".

"Я могу сказать, что это было худшее выступление президента России за все 20 лет", — заявил секретарь СНБО.

Данилов посоветовал присмотреться к лицам сидевших в зале и слушавших речь. По его мнению, ловкости у путинских слушателей стало меньше, как и аплодисментов.

"Сидящие в зале люди являются соучастниками этого процесса. Жаль, что они приняли такое решение. Жаль, что они поддерживают своего диктатора", — сказал Данилов.

По словам чиновника, Россия сейчас рассматривает новый план — так называемый "план Б". Теперь россияне стремятся к переговорам и надеются, что Украина уступит часть земель ради мира. Данилов назвал это недопустимым.

"Он сейчас уже не говорит о захвате нашей страны, хотя планы их не изменились. Он в своей речи сказал только о Донецкой и Луганской областях", — отметил секретарь СНБО.

Также чиновник напомнил об уголовной ответственности за свержение конституционного строя людям, мечтающим о переговорах с Россией и видящим причины отдать украинские территории захватчикам.

Относительно выхода России из договора ДСНВ

Секретарь СНБО считает, что выход РФ из договора с США не мог быть неожиданным на фоне предыдущих решений Кремля. Он напомнил, что сейчас в России законодательно закреплено, что российское внутреннее законодательство выше международного, и страна-агрессорка уже потеряла место в мировом сообществе.

"Это агония, агония путинского фашистского режима. Они могут выходить откуда угодно, но они обречены. Более того, они обречены на фрагментацию, и это не наша вина. Они такую фрагментацию, активную ее часть, начали 24 февраля 2022 года", — заявил чиновник.

Ядерные угрозы Москвы Данилов назвал "вялой дубинкой", что не стоит внимания. По его словам, "все эти пугалки Путина" точно россиянам уже не помогут.

О контрнаступлении и победе

Секретарь СНБО раскрыл детали стратегического управления ВСУ на этой неделе. По его словам, накануне 24 февраля Владимир Зеленский собирает Ставку Верховного Главнокомандующего почти каждый день. Чиновник уверен, что шансов у оккупантов победить нет.

"Большое наступление, как они себе планировали, уже длится 8-10 день. Никаких успехов у них нет. Сегодня есть 5 направлений, на которых они пытаются атаковать, но наши бойцы, наши вооруженные силы и представители всего сектора обороны мужественно защищают страну", – рассказал Данилов.

На вопрос журналиста о контрнаступлении ВСУ чиновник ответил коротко: решение, когда и в каком направлении наступать украинским защитникам, будет принимать СВГ.

"Обратного пути не будет. Победа будет за нами. Те 54 страны, которые входят на сегодняшний день в большую группу поддержки нашей страны, сделают все возможное и даже невозможное для того, чтобы победа была на нашей стороне", — заверил Данилов.

Также чиновник поделился, что ему не нравится словосочетание "годовщина вторжения", которое можно встретить в СМИ.

"Мы должны с вами говорить о годовщине большого сопротивления великой страны, великих граждан тем террористам, которые ворвались на нашу территорию", — пояснил Данилов.

Напомним, в МИД России объяснили слова Путина о прекращении действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. В ведомстве заявили, что РФ и дальше будет соблюдать указанные в соглашении количественные ограничения. В то же время в министерстве обвинили США в попытках подорвать нацбезопасность России и "крайней степени враждебности".

Также 21 февраля спикер МИД Украины Олег Николенко призвал Запад отреагировать на выход России из договора о ядерном оружии. В ведомстве считают заявление Путина очередным провокационным шагом. Николенко призвал международное сообщество не игнорировать ядерный шантаж со стороны страны-агрессорки.