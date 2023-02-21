"Це агонія": Данілов оцінив звернення Путіна до Федеральних зборів (відео)

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, Росія розглядає "план Б" — перемовини. Він звернув увагу, що оплесків промові диктатора поменшало.

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Секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данілов прокоментував виступ президента Росії Володимира Путіна, описав перспективи РФ та порадив не сприймати ядерні погрози з боку диктатора серйозно. Це він заявив у прямому ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Я можу сказати, що це був найгірший виступ президента Росії за всі 20 років", — заявив секретар РНБО.

Данілов порадив придивитись до облич людей, що сиділи у залі та слухали промову. На його думку, спритності у путінських слухачів поменшало, як і оплесків.

"Люди, які сидять в залі, є співучасниками цього процесу. Шкода, що вони прийняли таке рішення. Шкода, що вони підтримують свого диктатора", — сказав Данілов.

За словами посадовця, Росія нині розглядає новий план — так званий "план Б". Тепер росіяни прагнуть перемовин та сподіваються, що Україна поступиться частиною земель заради миру. Данілов назвав це неприпустимим.

"Він зараз вже не каже за захоплення нашої країни, хоча плани їх не змінилися. Він у своїй промові сказав тільки про Донецьку і Луганську область", — зауважив секретар РНБО.

Також чиновник нагадав про кримінальну відповідальність за повалення конституційного ладу людям, що мріють про перемовини з Росією та вбачають причини віддати українські території загарбникам.

Щодо виходу Росії із договору ДСНО

Секретар РНБО вважає, що вихід РФ з договору з США не міг бути несподіваним на тлі попередніх рішень Кремля. Він нагадав, що нині в Росії законодавчо закріплено, що російське внутрішнє законодавство вище за міжнародне, і країна-агресорка вже втратила місце у світовій спільноті.

"Це агонія, агонія путінського фашистського режиму. Вони можуть виходити звідки завгодно, але вони є приречені. Більш того, вони є приречені на фрагментацію, і це не наша провина. Вони таку фрагментацію, активну її частину, почали 24 лютого 2022 року", — заявив посадовець.

Ядерні погрози Москви Данілов назвав "в’ялою дубинкою", що не варта уваги. За його словами, "всі ці лякалки Путіна" точно росіянам вже не допоможуть.

Про контрнаступ та перемогу

Секретар РНБО розкрив деталі стратегічного керування ЗСУ цього тижня. За його словами, напередодні 24 лютого Володимир Зеленський збирає Ставку Верховного Головнокомандувача майже щодня. Посадовець впевнений, що шансів у окупантів перемогти немає.

"Великий наступ, як вони собі планували, вже триває 8-10 день. Ніяких успіхів у них немає. Сьогодні є 5 напрямків, на яких вони мають спробу атакувати, але наші бійці, наші збройні сили й представники всього сектору оборони мужньо боронять країну", — розповів Данілов.

На запитання журналіста про контрнаступ ЗСУ чиновник відповів коротко: рішення, коли та в якому напрямку наступати українським захисникам, буде приймати СВГ.

"Зворотного шляху не буде. Перемога буде за нами. Ті 54 країни, які входять на сьогодні у велику групу підтримки нашої країни, зроблять все можливе і навіть неможливе для того, щоб перемога була на нашому боці", — запевнив Данілов.

Також посадовець поділився, що йому не подобається словосполучення "річниця вторгнення", яке можна зустріти у ЗМІ.

"Ми маємо з вами говорити про річницю великого спротиву великої країни, великих громадян тим терористам, що вдерлися на нашу територію", — пояснив Данілов.

Нагадаємо, в МЗС Росії пояснили слова Путіна про припинення дії Договору про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь. У відомстві заявили, що РФ і далі дотримуватиметься зазначених в угоді кількісних обмежень. Водночас в міністерстві звинуватили США в намаганнях підірвати нацбезпеку Росії та "крайньому ступені ворожості".

Також 21 лютого речник МЗС України Олег Ніколенко закликав Захід відреагувати на вихід Росії з договору про ядерну зброю. У відомстві вважають заяву Путіна черговим провокаційним кроком. Ніколенко закликав міжнародну спільноту не ігнорувати ядерний шантаж з боку країни-агресорки.