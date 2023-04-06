Макрон поїхав до Цзіньпіна, щоб чинити тиск на Путіна, — ЗМІ

На думку журналістів, голова компартії Китаю уважно вислухає побоювання представників Європи, але не піде на щось, що суперечить інтересам КНР. Наразі Китай цілком влаштовує статус-кво.

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Президент Франції Емманюель Макрон зустрівся з головою КНР та лідером компартії Китаю Сі Цзіньпіном у Будинку народних зборів у Пекіні. Про це повідомляє Sky News.

На цій зустрічі Макрон заявив, що хоче заручитися підтримкою китайської сторони та домогтися того, щоб "Китай розділив спільну відповідальність за мир" в Україні.

Представники Франції стверджують, що Макрон розраховує, що Сі Цзіньпін вплине на президента РФ Володимира Путіна. Водночас не очікується якихось значних змін у позиції Китаю.

Напередодні ввечері, 5 квітня, Емманюеля Мікрона у Пекіні зустрічав нещодавно призначений прем'єр Лі Цян, а наступного дня він зустрівся з Чжао Лецзі, головою Всекитайських зборів народних представників.

У тому, що стосується позиції Китаю щодо України, Макрон може досягти певного успіху, вважає журналіст Sky News Хелен-Ена Сміт, яка спеціалізується на питаннях Азії. Китай зацікавлений у європейських країнах як у торгових партнерах, до того ж, через міцні економічні зв'язки країни Заходу з меншою ймовірністю критикуватимуть Китай.

Але, з іншого боку, на якийсь прорив розраховувати не доводиться, оскільки Китай відмовлятиметься засудити війну в Україні, а Сі Цзіньпін кілька днів тому повернувся з Москви, де запевнив усіх у тісних стосунках із Путіним.

Китай позиціонує себе як нейтрального миротворця, але ослаблена РФ також не на користь Пекіна.

Сі Цзіньпін, звичайно ж, уважно вислухає побоювання представників Європи, але поза всяким сумнівом не робитиме якихось заяв і не піде на якісь дії, якщо вони не будуть на користь Китаю. Зараз його цілком влаштовує статус-кво, вважає автор публікації.

Раніше повідомлялося, що Макрон планував закликати Сі Цзіньпіна вжити вплив Пекіна на главу Кремля Володимира Путіна, заради досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, що представник КНР у ЄС спростував твердження про "безмежну дружбу" Москви та Пекіна. Ці слова він назвав звичайною дипломатичною риторикою. Китайський дипломат Фу Цун стверджує, що КНР ніколи не ставала на бік Росії.