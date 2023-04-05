"Тільки Китай може вплинути на війну Україні": Макрон приїхав до Пекіна

За словами президента Франції, збереженню діалогу з Китаєм приділяється велика увага з огляду на тісні китайсько-російські зв'язки. Він також застерігає Захід від потрапляння в "спіраль напруженості, що наростає".

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Захід має не допустити, щоб відносини з Китаєм зайшли в глухий кут. Про це під час візиту до КНР заявив французький президент Еммануель Макрон, повідомляє Sky News.

Макрон зробив заяву про те, що Європа має зберегти дипломатичні та торговельні зв'язки з Пекіном, але також сказав, що можливі поставки зброї Росії, які ще більше затягнуть війну в Україні, не в інтересах самої КНР.

Президент Франції також застеріг Захід, який може потрапити в "спіраль напруженості, що наростає".

Один із представників французької делегації зазначив, що через близькість Китаю та Росії, КНР — мабуть, єдина країна, якій під силу, вплинути на перебіг війни в Україні.

З цієї причини збереженню діалогу з Китаєм приділяється велика увага, враховуючи тісні китайсько-російські зв'язки.

Водночас голоси, що виражають серйозне занепокоєння відносинами Заходу та Китаю, звучать дедалі голосніше, а це "у тій чи іншій формі веде до висновку про неминучу спіраль зростання напруженості".

Нагадаємо, що посол Китаю в ЄС спростував твердження про "безмежну дружбу" Москви та Пекіна, назвавши ці слова фігурою мови. За словами дипломата Фу Цуна, КНР ніколи не ставала на бік РФ.

Лідери Франції та США спробують заручитися підтримкою Китаю та спільними зусиллями зупинити війну в Україні. Чиновники з адміністрації двох країн кажуть, що беруть участь у "побудові міцного миру в регіоні", для чого ще потрібне посередництво Пекіна.