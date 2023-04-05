"Только Китай может повлиять на войну Украине": Макрон приехал в Пекин

По словам президента Франции, сохранению диалога с Китаем отводится большое внимание, учитывая тесные китайско-российские связи. Он также предостерегает Запад от попадания в "спираль нарастающей напряженности".

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Запад должен не допустить, чтобы отношения с Китаем зашли в тупик. Об этом во время визита в КНР заявил французский президент Эммануэль Макрон, сообщает Sky News.

Макрон сделал заявление о том, что Европа должна сохранить дипломатические и торговые связи с Пекином, но также сказал, что возможные поставки оружия России, которые еще больше затянут войну в Украине, не в интересах самой КНР.

Президент Франции также предостерег Запад, который может попасть в "спираль нарастающей напряженности".

Один из представителей французской делегации отметил, что из-за близости Китая и России, КНР — пожалуй, единственная страна, которой под силу, повлиять на ход войны в Украине.

По этой причине сохранению диалога с Китаем отводится большое внимание, учитывая тесные китайско-российские связи.

Вместе с тем голоса, выражающие серьезную обеспокоенность отношениями Запада и Китая, звучат все громче, что "в той или иной форме ведет к выводу о неизбежной спирали роста напряженности".

Напомним, что посол Китая в ЕС опроверг утверждения о "безграничной дружбе" Москвы и Пекина, назвав эти слова фигурой речи. По словам дипломата Фу Цуна, КНР никогда не становилась на сторону РФ.

Лидеры Франции и США попытаются заручиться поддержкой Китая и общими усилиями остановить войну в Украине. Чиновники из администрации двух стран говорят, что участвуют в "построении прочного мира в регионе", для чего еще нужно посредничество Пекина.