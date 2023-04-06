Макрон поехал к Цзиньпину, чтобы оказать давление на Путина, — СМИ

По мнению журналистов, глава компартии Китая внимательно выслушает опасения представителей Европы, но не пойдет на что-либо, противоречащее интересам КНР. Сейчас Китай вполне устраивает статус-кво.

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Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с председателем КНР и лидером компартии Китая Си Цзиньпином в Доме народных собраний в Пекине. Об этом сообщает Sky News.

На этой встрече Макрон заявил, что хочет заручиться поддержкой китайской стороны и добиться того, чтобы "Китай разделил общую ответственность за мир" в Украине.

Представители Франции утверждают, что Макрон рассчитывает на влияние, которое Си Цзиньпин может оказать на президента РФ Владимира Путина. Вместе с тем не ожидается каких-то значительных изменений в позиции Китая.

Накануне вечером, 5 апреля, Эммануэля Микрона в Пекине встречал недавно назначенный премьер Ли Цян, а на следующий день он встретился с Чжао Лэцзи, главой Всекитайского собрания народных представителей.

В том, что касается позиции Китая по Украине, Макрон может добиться определенного успеха, считает журналист Sky News Хелен-Эна Смит, специализирующаяся в вопросах стран Азии. Китай заинтересован в европейских странах как в торговых партнерах. К тому же, из-за прочных экономических связей страны Запада с меньшей вероятностью будут критиковать Китай.

Но, с другой стороны, на какой-то прорыв рассчитывать не приходится, поскольку Китай отказываться осудить войну в Украине и Си Цзиньпин несколько дней назад вернулся из Москвы, где заверил всех в тесных отношениях с Путиным.

Китай позиционирует себя как нейтрального миротворца, но ослабленная РФ также не в интересах Пекина.

Си Цзиньпин, конечно же, внимательно выслушает опасения представителей Европы, но вне всякого сомнения не будет делать каких-то заявлений и не пойдет на какие бы то ни было действия, если они не будут в интересах Китая. Сейчас же его вполне устраивает статус-кво, считает автор публикации.

Ранее сообщалось, что Макрон планировал призвать Си Цзиньпина употребить влияние Пекина на главу Кремля Владимира Путина, чтобы достичь мира в Украине.

Напомним, что представитель КНР в ЕС опроверг утверждения о "безграничной дружбе" Москвы и Пекина. Эти слова он назвал обычной дипломатической риторикой. Китайский дипломат Фу Цун утверждает, что КНР никогда не становилась на сторону РФ.