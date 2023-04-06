Провальна спроба: Макрон не зміг змінити позицію Китаю щодо війни в Україні, — Politico

Сі Цзіньпін, за інформацією журналістів, висловлював невдоволення спробами панібратського звернення президента Франції. На більшість запитань журналістів політичні лідери так і не відповіли.

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Лідер Китаю Сі Цзіньпін не проявив жодних ознак зміни своєї позиції щодо війни Росії з Україною після переговорів у четвер з французьким колегою Емманюелем Макроном. Про це повідомляє Politico.

За інформацією видання, на другий день державного візиту Макрона до Пекіна Сі підтримав свою давню позицію щодо повномасштабного вторгнення Росії в Україну, заявивши, що "в усіх сторін" є "розумні побоювання з приводу безпеки", і не дав жодного натяку на те, що він використає свій вплив на допомогу в завершенні конфлікту.

"Китай готовий разом з Францією звернутись до міжнародної спільноти з закликом залишатись раціональними і спокійними", — заявив китайський лідер на пресконференції в Будинку народних зборів у Пекіні.

Макрон відповів, що мирні переговори мають бути відновлені якнайшвидше.

"Беручи до уваги стурбованість всіх сторін безпекою щодо Статуту ООН… прагнучи політичного врегулювання та побудови збалансованої, ефективної та стійкої системи європейської безпеки", — додав президент Франції.

Видання повідомляє, що візит Макрона до Китаю був пов'язаний насамперед із метою підштовхнути лідера авторитетної держави використати свій вплив на РФ, щоб і покласти край конфлікту.

Також президент Франції розраховував, що лідер КНР висловить свою позицію щодо загроз Кремля розмістити ядерну зброю у Білорусі.

Однак натомість лідери країн провели півтори години у двосторонніх переговорах, які представник Єлисейського палацу назвав "відвертими та конструктивними", потім підписали кілька угод та договори про культурне співробітництво.

Як проходила зустріч Макрона та Сі

Під час церемонії підписання угоди, перш ніж підписати контракти, всі китайські чиновники низько вклонилися лідеру Пекіна.

Журналісти описують, що через протокольну помилку, помічену оточенням Цзіньпіна, Макрон виступав на пресконференції майже вдвічі більше, Цзіньпін уже бачив відповіді президента Франції перед собою, тому виглядав досить нетерплячим і роздратованим.

При спробі Макрона звернутися до нього безпосередньо, скоріше за все, з метою обговорити спільну відповідальність за війну в Україні, Цзіньпін зробив кілька важких зітхань з досить незграбним виглядом.

Видання зазначає, що більшість питань ЗМІ, під час пресконференції з назвою "пресконференція з комуністичним характером", залишились без відповіді.

Позиція Франції

Макрон намагався закликати Сі Цзіньпіна до відкритого засудження російської агресії щодо України.

"Говорити про мир і стабільність — означає говорити про війну, яку Росія веде проти України. Ви зробили кілька важливих зауважень. Це війна, до якої залучені всі ми, бо член Ради Безпеки вирішив порушити статут ООН. Ми не можемо цього прийняти", — закликав Макрон.

Президент Франції відкрито говорив про своє засудження планів Росії розмістити ядерну зброю у Білорусі, заявивши, що така загроза "не відповідає" міжнародним ядерним угодам.

Позиція Китаю

Лідер Пекіна обрав риторику заклику до необхідності для сторін, що воюють, "захищати жертв, враховуючи жінок та дітей", особливо в контексті новин про видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт лідера Кремля за його позицію у незаконному передаванні українських дітей у Росію.

Однак цікаво, що Росію Цзіньпін у своєму виступі не згадував.

Нагадаємо, 6 квітня стало відомо, що відразу після переговорів лідера Китаю Сі Цзіньпіна з президентом Франції Еманнюеля Макрона, з'явилася інформація, що лідер КНР готовий до переговорів телефоном з президентом України Володимиром Зеленським.

Також після зустрічі політичних лідерів стало відомо, що Сі Цзіньпін заявив, що сподівається на якнайшвидше відновлення мирних переговорів і те, що буде знайдено політичне рішення європейської безпеки.